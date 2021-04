C’est une bonne nouvelle pour les populations de Keur Massar et environs. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, si tout se passe comme prévu, ces quartiers peuvent dire adieu aux inondations. Les bassins de drainage des eaux pluviales pour assainir ces localités seront prêts, avant les prochaines pluies.

Interpellé, hier, sur l’état des lieux du programme d’assainissement des villes, le ministre porte-parole du Gouvernement a estimé que les travaux avancent à grands pas. ‘’On a atteint 60% de taux de réalisation. La phase d’urgence devait durer au minimum 12 mois, mais nous avons demandé aux entreprises en charge des travaux d’accélérer pour finir d’ici le mois de mai, pour la partie de drainage. Ces ouvrages seront en mesure de drainer les eaux de pluie pour les évacuer vers le marigot de Mbao. Les travaux se déroulent normalement et nous les suivons de très près. Chaque mois, nous allons à Keur Massar pour faire le suivi. La dernière visite remonte au mardi dernier’’, a fait savoir le ministre Oumar Gueye.

Selon lui, ce programme doté d’un budget de 15 milliards de franc CFA et confié à l’Agence de Développement Municipale pour la mise en œuvre, permettra à terme d’embellir les quartiers concernés avec du pavage et des espaces verts. Même si, précise-t-on, l’objectif principal, c’est l’aménagement des bassins de rétention des eaux pluviales pour mettre fin aux inondations avec leur lot de sinistres. ‘’Le projet consiste à faire des bassins dont certains font un hectare sur 3 mètres de profondeur avec des capacités de 38 000 m2 d’eau de stockage. Il y en a six et ils vont servir de tampon, parce que les eaux drainées de Keur Massar vont vers le marigot de Mbao. Et si ces eaux arrivent en même temps et se dirigent vers le marigot, cela crée des débordements et impacte négativement les populations riveraines. C’est pourquoi, le projet a prévu des drainages avec les bassins, avant d’évacuer les eaux vers Mbao’’, explique-t-il.

ABBA BA