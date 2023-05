Après de nombreux reports, l’AG élective de la Fédération sénégalaise de basket-ball a finalement eu lieu. Les acteurs de la balle orange ont renouvelé leur confiance à Me Babacar Ndiaye pour un troisième bail à la tête de l’instance dirigeante du basket national.

Pas de changement à la tête de la présidence de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB). Maitre Babacar Ndiaye a été largement élu devant son seul challenger Mamadou Keïta dit ‘’Pathé’’. Lors de l’Assemblée générale élective de la FSBB, ce samedi, un nouveau format a été adopté. Les clubs ont voté dans deux urnes distinctes pour élire à la fois les membres du Comité directeur (31) et le président de la fédération. C'est donc tardivement dans la nuit que les urnes ont révélé leurs verdicts.

Ainsi, Me Ndiaye va présider aux destinées de la balle orange, les quatre prochaines années, pour un troisième mandat. Le président sortant, en poste depuis huit ans, a remporté haut la main cette élection avec 98 voix contre 42 pour son adversaire Mamadou Keïta. Cent quarante clubs répartis entre la D1 et la D2 ont pris part à l’élection du président de la Fédération sénégalaise de basket-ball et des membres du Comité directeur.

‘’On m’a traité de tous les noms’’

Malgré l'émotion suite à ce troisième mandat, Me Babacar Ndiaye n’a pas manqué de revenir sur les évènements qui ont jalonné cette assemblée générale et a tendu la main à ses opposants pour travailler au rayonnement du basket sénégalais. ‘’Je pardonne à tous mes détracteurs. J’ai été le Sénégalais le plus diffamé, le plus calomnié pendant ces derniers mois. On m’a traité de tous les noms d’oiseaux. On m’a même traité de voleur. Mais je n’ai jamais voulu répondre parce que j’étais sûr que la vérité finira par triompher. On doit savoir que les élections se gagnent sur le terrain, se rapprocher des clubs afin d’avoir leur confiance. C’est ce qui s’est passé. Je tends la main à Pathé (candidat malheureux) et à tout le monde pour qu’on travaille ensemble. C’est le développement du basket qui nous intéresse. Nous avons suffisamment parlé et il est le temps de travailler’’, a déclaré le président tout fraîchement réélu.

Babacar Ndiaye en a profité pour annoncer que le premier chantier sera l’Afrobasket féminin dont le regroupement externe démarre le 10 juin prochain. L’autre point qui tient à cœur le président réélu est la reconquête du titre continental qui échappe aux Lions depuis 26 ans.

L’heure est désormais au travail pour Me Ndiaye, mais aussi les 31 membres du Comité directeur, dont fait partie Gorgui Sy Dieng, qui ont également été élus, ce samedi.

Gorgui Sy Dieng dans le CD

Pour ce troisième mandat, le président réélu, Babacar Ndiaye, n’a pas eu le pouvoir absolu de choisir les membres du Comité directeur. Les clubs ont exercé leur droit de vote.

Toutefois, il a obtenu la majorité absolue quant aux résultats issus des urnes. Le basketteur international sénégalais Gorgui Sy Dieng, fait ainsi son entrée dans le Comité directeur de la FSBB. En tant que président du club de basket de Kébémer, le joueur de 33 ans a aussi appelé à l’union des acteurs du basket pour développer cette discipline au Sénégal et redorer le blason du basket sénégalais au niveau continental.

Les résultats du vote des membres du Comité directeur : Gorgui Sy Dieng (99 voix) Samba Gaye (99) Maïmouna Mbengue (82) Larry Ndaw Guèye (80) Yaya Sèye (75) Ahmed Dieng (73) Ibrahima Niang (72) Djibril Fall dit ‘’Alé’’ (72) Mandogal Camara (71) Cheikh Diop (69) Maimouna Fall (68) El Hadj Daouda Ndiaye (67) Jacques Ndiaye (67) Ndèye Fatou Ndiaye (67) Cheikh Ahmed Tidiane Diouf (67) Mamadou Ndiaye (66) Fatou Pouye (65) Souleymane Barry (64) Amadou Makhtar Diagne (61) Cheikh Oumar Niane (61) El Hadj Cheikh Oumar Foutiyou Sy (61) Assane Ndiaye (59) El Hadj Mamadou Sarr (58) Ardo Mayoro Fall (57) Mansour Diagne (57) Youssouf Tall (56) Abdoul Sy (51) Yamar Samb (51) Abdel Hadre Albert Seck (58) Anne-Marie Diokh (48) Amadou Seck dit ‘’Bill’’ (45)

MAMADOU DIOP