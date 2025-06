La nouvelle recrue de Chelsea, Liam Delap, a fait ses débuts avec les Blues, en entrant en seconde période, à la place de Nicolas Jackson, en Coupe du monde des clubs. Les deux joueurs se sont illustrés par une passe décisive chacun, lors des deux buts face à Los Angeles FC (2-0), lundi dernier. Enzo Maresca s’est réjoui de la prestation de ses deux attaquants de pointe et se dit impatient de voir comment le Sénégalais va gérer cette concurrence avec le jeune Anglais. Cela devrait-il inquiéter Jackson ?

Chelsea a bien démarré la Coupe du monde des clubs en s’imposant face à Los Angeles FC (2-0). Nicolas Jackson, qui a démarré à la pointe de l’attaque, s’est illustré d’une belle manière en livrant une passe lumineuse pour l’ouverture du score par Pedro Neto. En seconde période, l’attaquant sénégalais a cédé sa place à la nouvelle recrue d’Enzo Maresca, Liam Delap. L’ancien joueur d’Ipswich Town y est allé également de sa propre passe décisive pour le second but des Blues marqué par Enzo Fernandez. De quoi réjouir le technicien italien, qui a salué l’apport décisif de ses deux attaquants de pointe.

‘’Ce sont tous deux de très bons n°9 et j'espère qu'ils pourront tous deux marquer des buts et faire des passes décisives comme aujourd'hui, car je préfère avoir quatre ou cinq joueurs qui marquent dix ou douze buts chacun plutôt qu'un seul attaquant qui en marque quarante’’. Maresca est même allé plus loin, en se projetant déjà sur la concurrence qui va naitre entre les deux joueurs. ‘’Vous savez que vous pouvez en choisir un et que ce sera un bon choix. Je suis curieux de voir comment Nicolas Jackson va gérer la concurrence avec Liam Delap’’.

L’entraineur de Chelsea semble avoir trouvé la pièce manquante à son casse-tête offensif, avec l’arrivée du jeune attaquant anglais. La saison passée, il se plaignait de n’avoir pas assez d’alternatives à la pointe de son attaque, surtout face à une défense à cinq. ‘’Face à une ligne de cinq, je préfère avoir un ‘vrai’ 9, car il faut attaquer derrière, il faut cette menace. Malheureusement, ce n'est pas possible. Il faut donc trouver une solution. J'apprécie un ‘faux’ 9 face à une ligne de quatre, car cela permet de créer plus de liens. Mais contre cinq défenseurs, il faut des joueurs qui courent derrière’’. Nicolas Jackson était jusque-là le seul joueur dans son effectif à présenter ce profil du ‘’vrai’’ n°9. Quand le Sénégalais n’est pas disponible, comme c’est le cas lors de sa suspension pour le reste de la saison, à la suite son expulsion face à Newcastle (36e journée), le coach n’a pas caché son embêtement.

Si Maresca voit ses préoccupations se dissiper avec le recrutement de Liam Delap, Nicolas Jackson, lui, devrait-il se faire des soucis ? Une chose est sûre : l’ancien joueur du Casa Sports ne sera pas la seule option du coach, la saison prochaine. Il devra partager son temps de jeu avec l’Anglais, qui se présente comme un sérieux prétendant au statut de titulaire à ce poste. L’ancienne pépite de Manchester City a inscrit cette saison 12 buts en 37 apparitions, dont 32 titularisations avec Ipswich en Premier League. Il présente un meilleur taux de conversion de ses occasions (18 %) que Jackson (10 %), qui a inscrit 10 buts (30 apparitions, dont 28 titularisations). Ce manque d’efficacité du Sénégalais se traduit par le nombre de grosses occasions manquées, 19 contre seulement 10 pour son nouveau coéquipier. Delap a l’avantage d’avoir déjà côtoyé Maresca, qui le voit s’adapter rapidement au jeu de son équipe. ‘’Nous nous connaissons depuis des années. Donc, je sais ce que Liam peut nous apporter, il sait ce que nous pouvons lui apporter pour qu'il s'améliore et devenir un meilleur joueur. Il était impatient de nous rejoindre, parce qu'il connaît notre façon de jouer. La saison où nous étions ensemble (Manchester City) il a marqué 24 buts’’, a-t-il confié.

L’international U21 anglais suscite déjà l’admiration chez le public anglais. Sa prestation durant les 26 minutes du match contre Los Angeles FC a déjà convaincu les supporters des Blues dont certains voient en lui le joueur dont ils avaient besoin. ‘’Il fera de grands matchs pour nous’’, se sont-ils enflammés sur les réseaux sociaux.

Delap doit gagner sa place

L’international sénégalais s’achemine vers sa troisième saison sous le maillot des Blues. Arrivé dans le club de Londres l’été 2023, en provenance de Villarreal, le joueur de 23 ans a inscrit 24 buts (10 passes décisives) en deux saisons (65 matchs) en Premier League. Ce nouvel exercice sera marqué par une concurrence rude à la pointe de l’attaque.

Malgré son baptême du feu réussi et l’enthousiasme des supporters, Liam Delap doit gagner sa place dans le dispositif d’Enzo Maresca. Celui-ci a d’ailleurs précisé qu’aucune faveur ne lui sera faite. Et qu’il devra ‘’travailler dur’’ et même ‘’plus dur’’ que l’attaquant titulaire : Nicolas Jackson, qui reste néanmoins le choix n°1 de l’entraineur au poste de n°9. Le coach l’a confirmé lors de la première apparition de Chelsea en Coupe du monde des clubs face à LAFC, lundi dernier.

Même s’il peut faire parfois preuve d’inefficacité, l’attaquant des Lions présente un profil intéressant. Capable de porte la contre-offensive et de dézoner, Jackson donne plus de profondeur et d’explosivité au jeu de Chelsea. Plusieurs fois, la saison écoulée, Maresca a insisté sur l’importance du joueur dans son équipe, malgré les critiques pour son inefficacité devant le but. ‘’Nous avons dit à plusieurs reprises à propos de Nico qu’il est important avec et sans ballon. Sans ballon, son intensité est très bonne et avec ballon, il est toujours une menace’’, a confié le technicien, qui a regretté l’absence de Nico lors de la défaite face à Brighton (2-1) en FA Cup.

De plus, cette concurrence pourrait plutôt être une bonne chose pour lui. Répondant aux nombreuses critiques par rapport à ses ratés devant le but, le joueur a déclaré avoir besoin de pression pour booster son taux de réussite. ‘’J’aime avoir la pression, parce que ça me donne envie de travailler dur et de gagner des matchs’’. Il a confirmé ses propos lors de la finale de la Ligue Conférence face au Bétis Séville (4-1). À cause de son expulsion face à Newcastle, le coach lui a fait savoir qu’il a ‘’une dette envers ses coéquipiers’’. Jackson a répondu sur la pelouse en donnant l’avantage aux Blues (2-1), alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1).

Quoi qu’il en soit, Nicolas Jackson ne doit pas dormir sur ses lauriers et doit davantage travailler sa finition pour devenir plus ‘’tueur’’ devant le but.

LOUIS GEORGES DIATTA