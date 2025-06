À quelques jours de l’ouverture du marché des transferts d’été, les rumeurs du mercato vont bon train. Les deux nouvelles recrues de Pape Thiaw pour le mois de juin, Mamadou Lamine Camara et Idrissa Guèye, font parler d’eux.

Le Sénégal a réalisé un joli coup sur la fenêtre Fifa du mois de juin en s’offrant le scalp de l’Angleterre (3-1), à Nottingham. Les Lions établissent la plus longue série d’invincibilité en cours, avec 22 matchs sans défaite et deviennent la première nationale africaine à battre les Three Lions. Un coup d’éclat qui donne encore plus de crédit à la 19e nation de football au classement mondial de la Fifa. Cette bonne opération va également permettre de jeter un coup de projecteur sur les deux nouvelles recrues du sélectionneur national, Mamadou Lamine Camara et, dans une certaine mesure, Idrissa Guèye. Leur convocation en sélection nationale récompense une saison remarquable en club.

‘’Il y a aussi l'avenir dedans, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a de jeunes joueurs qui émergent, qui font une très belle saison en Europe. Je pense qu'ils méritent leur sélection. J'ai confiance en eux et je pense qu'ils seront là pour montrer tout ce qu'ils sont en train de faire durant la saison et espérons que ce sera à partir de ces deux matchs’’, a expliqué Pape Thiaw lors de la publication de sa dernière liste.

Villarreal fonce sur Camara

Vainqueur de la Coupe de la Confédération avec la Renaissance sportive de Berkane (RS Berkane), Mamadou Lamine Camara a fait son baptême du feu avec les Lions face à l’Irlande. Titulaire au milieu de terrain en compagnie d’Habib Diarra et de Krépin Diatta, il a réalisé une prestation acceptable. Très disponible sur les tâches défensives et sur les duels ariens, grâce à sa taille (1,93 m), il a obtenu la note encourageante de 6,1 (attribué par Flashscore).

Le jeune milieu de terrain de 22 ans suscite des convoitises en Europe, notamment Galatasaray, Atalanta et Villarreal. Selon les informations d’Africafoot, le Sous-marin jaune aurait déjà soumis une offre. ‘’Villarreal est passé à l’action, avec une proposition avoisinant les 7 millions d’euros (environ 4,6 milliards de francs CFA), assortis d’un contrat de cinq ans’’, a écrit le site d’informations.

Pourtant, la même source soutient que les dirigeants du club marocain ne sembleraient pas emballés par cette offre du club espagnol. Berkane voudrait garder son joueur pour les échéances à venir. Championne du Maroc et vainqueur de la Coupe de la Confédération, la troisième de son histoire, la RS Kerkane va évoluer en Ligue des champions la saison prochaine. Après quatre saisons passées au Maroc, Mamadou Lamine Camara est devenu un des piliers du dispositif de Mouine Chaabani. L’international sénégalais, auteur d’un but et de deux passes décisives en 25 apparitions en championnat, a été élu Meilleur joueur étranger de la saison. Il a remporté deux Coupes Caf avec Berkane (2022 et 2025).

Même si son contrat court jusqu’en 2026, le milieu de terrain devrait envisager une nouvelle trajectoire à sa carrière. D’autant plus que le champion d’Afrique U20 vise la Coupe d’Afrique des nations 2025 avec les Lions, au Maroc.

‘’Ici au Maroc, je me sens comme chez moi. C’est un rêve de jouer la Can ici chez moi au Maroc. Inch’Allah, j’espère que je ferai partie du groupe. Je ferai le maximum possible pour y être’’, a-t-il déclaré dans l'émission ‘’Talents d'Afrique’’. Avec la concurrence ardue qui règne dans la Tanière, surtout au milieu de terrain, rejoindre une équipe du top 5 des championnats européens pourrait peser sur la balance.

Pour le moment, l’ancien pensionnaire de l’académie Darou Salam ne semble pas donner la priorité à un transfert cet été. ‘’C’est un rêve de rejoindre un club européen. Mais actuellement, je suis sous contrat avec Berkane. C’est un club que je respecte beaucoup, qui n’a rien à envier aux écuries européennes. Je reste ici et continue à travailler. Si le destin veut que j’aille ailleurs, cela dépendra de mon staff’’.

Idrissa Guèye pisté

Pour sa part, Idrissa Guèye, qui a rejoint le FC Metz seulement l’hiver dernier, a récolté les fruits d’une première saison encourageante sous le maillot du club de la Moselle. ‘’C’est quelqu'un qui montre de très belles choses depuis un bon moment. On sait que même dans notre championnat, il a fait ses preuves. Il est arrivé avec une longue blessure qui l'a éloigné du terrain pendant deux mois. Avec son mental, il est revenu très, très fort. Aujourd'hui, il est à la lutte pour remonter en Ligue 1 (France). C'est quelque chose de bien. Je pense que sa sélection est méritée. C’est une belle récompense pour lui’’, a indiqué Pape Thiaw.

Contrairement à Mamadou Lamine Camara, l’attaquant messin n’a pas eu l’occasion de faire sa première apparition avec l’équipe première. Malgré tout, sa présence dans la Tanière aux côtés des cadres lui sera bénéfique. ‘’Je suis là pour apprendre de mes aînés afin de bien gérer la suite’’, avait-il réagi à sa convocation.

En attendant de se faire une place dans l’attaque des Lions, le jeune sociétaire du FC Metz attire l’attention des écuries européennes. A en croire Afrik-foot, de nombreux recruteurs sont venus le superviser pour le compte de nombreux clubs européens, dont Manchester United, Liverpool et le Borussia Dortmund, qui ‘’ont placé l’international sénégalais sur leurs tablettes’’. Mais les Grenats, qui assuré sa promotion dans l’élite du football français, ne songent pas à laisser partir leur joueur de sitôt. Lié au club saint-symphorien jusqu’en juin 2029, l’ancien pensionnaire de Génération Foot, âgé de 18 ans, a encore beaucoup à apprendre, d’autant plus qu’il aura l’occasion de découvrir la Ligue 1 la saison prochaine.

LOUIS GEORGES DIATTA