Pierre Goudiaby Atépa n’est pas candidat à la ville de Dakar aux prochaines élections municipales. Mais l’architecte de renommée internationale s’autoproclame ‘’Maire virtuelle’’ de la capitale. Et il a un ambitieux programme pour la corniche de Dakar, à l’image d’un projet qu’il est en train de réaliser dans la ville de Kiitoko, au Kinshasa. Ainsi, il propose au futur maire de la capitale un aménagement de la corniche. Il ambitionne d’en faire la nouvelle richesse de Dakar.

‘’Si l’on n’y prend pas garde, nous allons avoir la corniche la plus bête d’Afrique, à cause des constructions sauvages qui sont en train d’y être aménagées’’, a-t-il déclaré, d’après Emedia. Atépa, qui a procédé ce mercredi à la présentation des projets qu’il a pour la corniche, invite les candidats à la ville de Dakar à se joindre à lui pour discuter de ces projets. Entre autres, une île artificielle et une école d’architecture et autre pour les arts. ‘’Est-il normal que le pays de Léopold Sédar Senghor n’ait pas une école des arts ? L’Ecole nationale des arts est un petit immeuble parmi les villas là-bas, sur la VDN. Vous croyez que c’est normal ? Nous proposons d’aménager une école des beaux-arts et une école d’architecture sur la corniche’’, a-t-il indiqué.

Et de poursuivre : ‘’nous allons proposer un aménagement de la corniche et nous demanderons à chaque candidat qui pense que c’est une bonne idée d’y adhérer.’’ À 75 ans, Atépa, qui a toujours fait de la sauvegarde du littoral de Dakar son cheval de bataille, revient avec des projets d’infrastructures tout au long de la corniche. ‘’Dakar est la plus belle presqu’île de toute l’Afrique. Ça devrait être une ville intelligente. Belle comme Dubaï. Mais Dakar est en train d’être la ville la plus bête d’Afrique. C’est désolant et frustrant pour quelqu’un comme moi qui suis en train de concevoir des villes intelligentes partout en Afrique, sauf chez moi. Chez moi, la ville tourne le dos à l’océan, alors que c’est le bien le plus précieux que nous avons’’, regrette l’architecte.