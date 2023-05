Pour faire une bonne campagne lors des prochains Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, la Direction technique nationale de la Fédération sénégalaise d’athlétisme est en train de sillonner le pays pour détecter des talents, histoire de faire une belle moisson.

Le Sénégal prépare doucement les prochains Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Dans le but de faire une bonne campagne et de décrocher le maximum de médailles, la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération sénégalaise d’athlétisme est en train de peaufiner des stratégies. Avant-hier, lors d’un séminaire de formation regroupant tous les pays de l’Afrique francophone et lusophone, le Directeur général de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA), Lamine Faty, a fait le point. ‘’Concernant les Jeux olympiques de la jeunesse 2026, la direction technique nationale est en train d’abattre un travail extraordinaire. Ils sont en train de sillonner le pays pour faire de la détection. Faire en sorte qu’un noyau puisse exister pour que le Sénégal soit dignement représenté pendant ses Jeux’’, a confié M. Faty.

Par ailleurs, concernant le séminaire en question, il a confié que c’est une obligation dans ce sens qu’il fait partie de leur plan d’action. Ainsi, au début de chaque année, un programme d’activités est décliné. Dans ce dernier, il y a deux qui sont obligatoires à savoir celles des jeunes et des femmes. ‘’Pour rester sur cette activité, nous avons initié cette formation aux formateurs parce que cela obéit et répond à un triptyque qui détermine la politique de la confédération depuis toujours, à savoir la détection, la formation et l’entrainement.’’ C’est dans ce sens que cette session de formation tient toute son importance. ‘’Nous y avons participé avec beaucoup de satisfaction et de plaisir, car tous les pays convoqués ont répondu présents. Nous avons la présence de tous les formateurs pressentis au départ et qui viennent de l’espace francophone. Ils sont là depuis 72 heures. Ils ont eu à faire des ateliers théoriques et techniques. C’est la raison pour laquelle, vous avez vu la présence de plus de 200 jeunes provenant de la banlieue’’, a expliqué le Directeur général.

Selon lui, voir ces jeunes participer aux ateliers de formation et de démonstration ne peut être que bénéfique pour eux en ce sens que c’est une catégorie pour laquelle, ils comptent et fondent beaucoup d’espoir. ‘’Nous allons par la suite mettre un noyau dur, d’ici un à deux ans, qui pourrait nous donner satisfaction au plan international dans le futur. C’est une catégorie d’âge assez jeune qui peut constituer la relève. Nous allons identifier des talents avec cette catégorie qui pourraient nous amener au sommet. Nous y travaillons’’, a indiqué Lamine Faty.

CHEIKH THIAM