Développer des stratégies gagnantes pour atteindre le zéro carbone en 2050, c’est le défi des autorités sénégalaises à travers la Vision 2050 du Sénégal pour un développement sobre en carbone et résilient aux changements climatiques.

Les changements climatiques constituent le défi du siècle. Leur prise en compte dans leurs politiques de développement doit, en conséquence, être effective. C’est la conviction du directeur de cabinet du ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique (ME2DTE) qui a présidé, hier, l’atelier de lancement officiel de la Vision 2050 du Sénégal pour un développement sobre en carbone et résilient aux changements climatiques.

Fodé Fall est d’avis que la seule voie qui s'offre à la communauté internationale, y compris les pays africains, est d'opérer sans tarder des réductions importantes de nos émissions de gaz à effet de serre (GES). Autrement dit, poursuit-il, les émissions mondiales de GES doivent décroitre substantiellement pour leur permettre d'atteindre le net zéro carbone en 2050.

‘’La transition écologique qui sous-tend la nouvelle politique environnementale définie par chef de l'État Macky Sall, repose sur une approche novatrice qui érige le défi climatique, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation aux effets néfastes du climat, en priorité l'appel lancé lors de la Cop 26 en 2021 à Glasgow consistant à développer, suivant le contexte spécifique de chaque pays, une stratégie de développement à long terme faible en émission de GES, conformément à l'article 4.19 de l'Accord de Paris. Une telle stratégie ne peut être construite en l'absence d'une vision commune devant orienter l'action climatique à l'échelle nationale et locale. C'est pourquoi, en collaboration avec le ministère du Pétrole et des Énergies (MPE), avec l'accompagnement technique d’Enda Énergie, mon département prendra toutes les dispositions nécessaires pour que cet exercice s'appuie en priorité sur les orientations et les objectifs stratégiques du Plan Sénégal émergent (PSE), les politiques sectorielles nationales, ainsi que les contributions de tous les acteurs concernés’’, indique M. Fall.

Il ajoute que cette vision devant être bâtie ensemble doit ouvrir la voie vers un développement durable du Sénégal, c'est-à-dire un développement à faible intensité carbone qui protège les écosystèmes et favorise une résilience climatique pour tous les secteurs d'activités qui sous-tendent l’économie sénégalaise.

A ce propos, il rappelle que le dernier rapport du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) a montré que les émissions de GES d'origine anthropique ne cessent de croitre.

Dans un tel contexte, l'objectif de maintenir le réchauffement de la planète à 2°C, voire 1.5°C d'ici la fin du siècle, conformément à l'Accord de Paris, risque d'être hors de portée. ‘’Au rythme actuel des émissions, nous risquons d'atteindre les 2°C de réchauffement au milieu de ce siècle. Cette approche transparait nettement dans notre Contribution déterminée au niveau national (CDN) qui, comme vous le savez, est notre feuille de route climatique approuvée en décembre 2020 par le chef de l'État. Cette CDN, faudrait-il le souligner, prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7 % à 29,5 % en 2030, par rapport à nos émissions de 2010. Cet objectif ne pourra être atteint en l'absence de mesures hardies dans les secteurs d'activités fortement émetteurs tels que l'énergie, l'industrie, les déchets, les transports, l'agriculture, la foresterie et j'en passe. Le projet que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans ce sillage et se veut un moyen de répondre à long terme dans le cadre de sa politique climatique, de façon concertée et inclusive’’, a-t-il confié.

Cependant, force est de constater, selon lui, que le Sénégal jouit d'une certaine expérience en la matière, pour avoir conduit à maintes reprises des exercices de planification du développement dont le point de départ est la définition d'une vision partagée.

CHEIKH THIAM