M. Mamadou Moustapha Ba, Ministre de l'économie, des finances et du plan a signé au nom du candidat Amadou Ba la charte des priorités et d'engagements du Secteur privé national. Le Président Amadou Ba s'est engagé à accorder une place de choix, une fois élu, à ces créateurs de richesses. Le Ministre a rappelé les excellentes relations que M. Amadou a entretenues avec notre Secteur privé durant ses différentes fonctions, notamment de Directeur des impôts, de DG des impôts et domaines, de Ministre des Finances et de Premier Ministre. Il a aussi promis l'apurement de la dette intérieure, le renforcement du crédit hôtelier et le développement du tourisme, entre autres mesures.

Il est attendu du patronat une contribution à hauteur de 40% pour le financement du

PAP 3 du PSE.

M. Amadou Ba a eu à opérationnaliser, rappelle le Ministre, la vision du Président Macky Sall à travers le PSE (2014-2035) avec les groupes consultatifs à Paris pour les PAP 1 (2014-2018) et PAP 2 (2019-2023).