L’État du Sénégal a signé un nouvel accord sur la gestion de l’autoroute à péage avec l’entreprise Eiffage qui a en charge la gérance. Cet accord portes sur la renégociation du contrat de concession.

L’État du Sénégal percevra désormais 800 millions de francs CFA, au lieu de 1 000 F CFA par an, grâce à la renégociation d’un accord du contrat de la concession de l’autoroute de l’Avenir avec la société Eiffage (SEAA) tel qu’indiqué dans un communiqué envoyé à ‘’EnQuête’’.

De cette signature, il ressort que les deux parties se sont mises d’accord sur plusieurs points, parmi lesquels, ‘’l’entrée de l’État du Sénégal dans le capital de SECAA qui consacre la participation de l’Etat dans la gouvernance de la concession avec tous les avantages y afférents, notamment dans la gestion et le pilotage de l’exploitation, avec un suivi particulier du programme d’investissement, des recettes d’exploitation et des charges associées, en toute transparence. En outre, l’État du Sénégal va bénéficier de la distribution de dividendes pour chaque exercice. Un pacte d’actionnaires encadre cette disposition’’.

Dans ce sens, ‘’l’État du Sénégal percevra désormais une redevance domaniale annuelle représentant 2 % du chiffre d’affaires annuel de SECAA, avec un minimum de 800 millions de francs CFA par an, au lieu de 1 000 francs CFA par an dans le contrat actuel. Il a conclu une clause de partage des fruits à effet immédiat, avec des flux positifs pour l’État pendant toute la durée de la concession. Ceci consacre la suppression du principe du compte séquestre et les conditions rendant impossible son activation dans le contrat initial. Le taux de rendement interne cible est plafonné à hauteur de 17 %, au lieu de 20,3 % dans le contrat initial et avec correction d’hypothèses. Un gel de l’indexation des tarifs à l’inflation sera appliqué pendant 5 ans’’, fait savoir la même source.

Eclairage sur l’autoroute à péage

Une autre bonne nouvelle pour les usagers de l’autoroute à péage et contenu dans ce nouvel accord : l’éclairage. En effet, ‘’le concessionnaire réalisera à sa charge l’éclairage sur tout le linéaire de la section courante et aux niveaux des diffuseurs. Dans la perspective d’un partenariat durable, sécurisé et permettant les meilleures conditions d’un transfert de l’ouvrage à terme et au-delà, la réalisation des gros entretiens et réparations, le protocole dispose d’une extension de la durée de la concession pour 5 ans. Et une fusion et harmonisation des contrats initiaux et complémentaires en un seul véhicule contractuel consolidé, permettant un maintien de l’équilibre économique d’une concession équilibrée pour l’intérêt de l’État et des usagers’’, est-il indiqué.

Cette renégociation des contrats de concession a été approuvée par les ministres du Budget et des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, de l’Economie, Amadou Hott, et celui des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye. En plus de l’administrateur général de SECAA, Gérald Sénac.

Grace LECKABA (STAGIAIRE)