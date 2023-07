La plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg dénonce la légèreté des motifs de l’arrestation du Président du parti Pastef-Les Patriotes, Ousmane SONKO. Ainsi, au vu du ‘’traitement qui lui a été infligé depuis début juin’’, la plateforme y voit un ‘’acharnement’’.

A leurs yeux, les motifs de vol de portable et appel à l’insurrection ne tiennent pas. ‘’La plateforme condamne fermement ces agissements et, considérant que c'est un contumax qui est arrêté, exige le respect strict du Droit, notamment des procédures pénales qui devraient se traduire par la libération immédiate d’Ousmane Sonko, après notification de la date de réouverture du procès en cause’’, indique-t-on dans le communiqué parvenu à notre rédaction.

Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg ‘’exige la libération sans délai d’Ousmane Sonko et la cessation des poursuites à son encontre’’ et ‘’appelle les Sénégalais à la vigilance, afin de ne pas tomber dans le piège de la provocation et à user de tous les moyens institutionnels pour rétablir l’Etat de droit au Sénégal’’.