Le Dr Abdourahmane Diouf et ses camarades continuent leur tournée à l’intérieur du pays pour collecter des parrainages. Après Saint-Louis, ils étaient à Dagana, comme annoncé dans un communiqué de la formation politique reçu à ‘’EnQuête’’. ‘’Cette région géographique et naturelle du Walo et du Gandiol, au-delà du symbole historique et culturel qu’elle incarne dans la vie de notre nation, est un trésor marqué par une diversité biologique, économique et sociale exceptionnelle. C’est pourquoi elle doit être l’un des greniers du Sénégal.

La politique globale nationale doit être un cadre fonctionnel et ambitieux pour débloquer le potentiel socioéconomique considérable de cette partie du Sénégal. À travers notre destin commun, nous devons nécessairement appuyer par des moyens et des politiques résilients cette zone’’, fait-on savoir dans la note. Awalé argue qu’‘’avec ses ressources hydriques inestimables, ses forêts gigantesques, ses terres arables d’une superficie énorme, son potentiel en irrigation illimité, ses bras disponibles, sa possibilité d’obtenir deux récoltes par année du fait de son ADN climatique, sa position géographique avantageuse, le Walo et le Gandiol pourraient et devraient être objectivement une des locomotives de notre autosuffisance en riz, fruits, en légumes, en céréales, etc. C’est pourquoi il urge d’y opérer des réformes audacieuses et porteuses de transformations structurantes, même si elle doit faire face à d’importants défis que notre responsabilité nous impose de garder en repérage ses défis climatiques et surtout sécuritaires’’.

...‘’D’ailleurs, à travers l’effort national, nous devons la soutenir pour qu’elle apprenne à mieux maîtriser son potentiel hydraulique, à mieux produire de l'électricité et à mieux intégrer dans sa production la chaîne du froid. Sans occulter ses besoins en infrastructures routières adéquates pour transporter la production de manière efficiente vers les grands centres urbains de la zone pour sa transformation. Une transformation qui devra aussi être appuyée par la promotion d’une politique industrielle locale, performante et coopérative’’, propose Awalé. Le Dr Abdourahmane Diouf et son équipe réfléchissent à mettre sur pied dans cette région au nord du Sénégal ‘’des infrastructures

énergétiques de dernière génération pour un développement durable, en y favorisant surtout les formes d’énergies renouvelables, photovoltaïques, thermiques, éoliennes, hydroélectriques, géothermiques nécessaires à la production et respectueuses de l’environnement’’. Ils restent convaincus que soutenu, Dagana pourra relever le ‘’pari de son industrialisation dans l’urgence, tout en se battant pour préserver son environnement’’. Awalé, pour cette région, a un programme à développer au plan culturel. Dagana, qui s’étend jusqu’au sud de Golmi, ‘’regorge de potentiel archéologique énorme qui atteste de l’existence du peuplement ancien de la vallée.

Nous avons dans cette zone plus de 500 sites archéologiques qui sont aujourd’hui menacés par des projets d’aménagement du territoire et les activités anthropiques. L’État, dans sa politique culturelle, doit prendre en compte notre patrimoine culturel qui est aujourd’hui plus que jamais menacé de disparition. Nos régions ont du potentiel, à nous de le mériter. Voilà tout le sens que je veux donner à mon combat d’un Sénégal résolument tourné vers un développement endogène avec des piliers solides’’.