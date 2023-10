Awale Podor

Après Dagana, la caravane du leader d’Awalé, Dr Abdourahmane Diouf, était hier à Podor. ‘’De Golléré, en passant par Ndiandane, Guédé jusqu’à Ndioum, j’ai effectué des visites chez Thierno Abdoulaye Dia, guide religieux à Guédé, chez l'imam et les notables du village et tant d’autres rencontres et échanges avec les populations.

Ce département qui occupe à lui seul 68 % de superficie dans la région, a un potentiel de 140 000 ha irrigables. Podor occupe la première place dans toute la vallée, en termes de potentiel irrigable avec la disponibilité de l'eau du fleuve Sénégal sur 300 km et ses défluents’’, a écrit dans un message le Dr Abdourahmane Diouf. ‘’Cette zone dispose également de ressources naturelles favorables à l’agriculture vivrière en général et à la riziculture en particulier.

C’est la région du fleuve qui, sans conteste, a vocation à être le ‘grenier’ rizicole du Sénégal. Or, la production annuelle de riz ne couvre que moins de 20 % de la demande nationale. J’en tiendrai compte dans mon programme’’, a-t-il fait savoir.