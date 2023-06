Le Forum sur le programme ‘’Bajenu Gox’’ a été présidé hier par le président de la République. Pour Macky Sall, ces dames sont les dépositaires des vertus cardinales des communautés. Aussi, elles sont les premières alliées du ministère de la Santé dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile et de l’adolescent.

En outre, Macky Sall a rappelé que ‘’Bajenu Gox’’ est un terme générique, symbole du leadership féminin inspiré de la culture sénégalaise. Dans le programme que leur consacre le ministère de la Santé, elles prennent en charge deux cibles prioritaires : la mère et l’enfant. ‘’Choisie dans le quartier ou le village par la communauté et bien préparée par les responsables des services de santé, la ‘’Bajenu Gox’’, d’après lui, encadre la jeune femme dans les phases essentielles de sa vie reproductive. Elle lui sert de conseillère et l’assiste pour bien mener ses grossesses, ses accouchements, son suivi postnatal ; lutter contre les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées et les avortements’’.

Aussi, après la grossesse et l’accouchement, ‘’elle l’assiste pour l’espacement des naissances, elle s’intéresse au nouveau-né et à l’enfant qu’elle suit en veillant à ses vaccinations, ses pesées, sa nutrition et sa protection contre les mutilations génitales féminines’’, ajoute le président Sall.

Grâce à ce travail considérable, elles ont pu contribuer à l’amélioration de la fréquentation des structures de santé par la sensibilisation, l’orientation et l’accompagnement des femmes et des enfants.

Ainsi, 34 660 femmes ont été orientées vers les structures sanitaires en 2019. Le nombre a pratiquement doublé en 2020 avec 92 187 femmes orientées. De même, 349 948 femmes ont été sensibilisées en 2020 contre 211 198 en 2019. Le nombre de causeries effectuées par les ‘’Bajenu Gox’’ afin de susciter la demande en santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l’adolescent est passé de 14 837 en 2019 à 34 950 en 2020. Pour la médiation sociale, de 4 707 en 2019 les ‘’Bajenu Gox’’ en ont effectué 6 518 en 2020.

Un travail remarquable reconnu par les autorités. C’est pourquoi leur paquet d’activités est élargi à la notification des décès des mères et nouveau-nés dans le cadre de la surveillance des décès maternels et ripostes, à l’identification des femmes porteuses de fistules et à la déclaration des naissances. ‘’Il est aussi heureux de constater que les programmes de développement font appel à vos services, comme en atteste votre déterminante contribution au 5e Recensement général de la population et de l’habitat, en cours de réalisation.

Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour intensifier et accélérer les changements de comportement favorables à une bonne santé de nos communautés. L’organisation de ce forum permet d’identifier de nouvelles orientations pour un renforcement efficient du programme. Cet ambitieux programme doit se renforcer à la hauteur de vos sacrifices pour connaître le succès attendu. J’éprouve une réelle satisfaction en vous annonçant l’octroi, par mon gouvernement, d’une motivation mensuelle à chaque ‘Bajenu Gox’ pour un montant de cinquante mille francs CFA. Par ailleurs, une subvention d’un million francs CFA sera allouée à chacune des 79 associations de ‘Bajenu Gox’ des districts sanitaires pour cette année. J’invite également les partenaires techniques et financiers à continuer d’accompagner ce programme très important pour le bénéfice exclusif de nos populations’’, a informé Macky Sall.

‘’Au Sénégal, la mortalité maternelle a diminué de presque 60 %’’

Par ailleurs, le chargé de Bureau de l’OMS Sénégal et chef de file des partenaires techniques et financiers considère le ‘’Programme Bajenu Gox’’ (PBG), comme ‘’une innovation de santé publique majeure qui est originale et qui s’inspire des valeurs intrinsèques du Sénégal’’.

Selon le docteur Vincent Sodjinou, il contribue aujourd’hui à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale, infanto-juvénile et des adolescents. Ainsi, ces dames ont permis de sauver la vie de millions de mères, d’enfants et de jeunes. ‘’Au regard des succès obtenus, leur paquet d’actions a été élargi avec leur implication dans la gestion des violences basées sur le genre, dans l’accompagnement de la population en vue de leur adhésion aux mutuelles de santé et dans les actions pour la déclaration des naissances et décès à l’état civil. Les partenaires techniques et financiers rendent ici un hommage mérité aux ’Bajenu Gox’ qui ont fini de s’affirmer, d’une part, comme des leaders sociosanitaires de proximité, écoutées et respectées, et, d’autre part, comme des actrices majeures pour l’atteinte des objectifs de la politique sanitaire du Sénégal émergent et des objectifs du développement durable’’.

Il a, en outre, félicité le Sénégal pour les résultats atteints dans la lutte contre la mortalité maternelle. ‘’En effet, a-t-il indiqué, si la 76e Assemblée mondiale de la Santé qui vient de prendre fin à Genève a noté qu’au cours des 20 dernières années, la mortalité maternelle a diminué d’un tiers dans le monde, au Sénégal, la mortalité maternelle a diminué de presque 60 % sur la même période (entre 2000 et 2020). Ceci est le résultat d’un système de santé de plus en plus fort et résilient, équipé, moderne et animé par des ressources humaines de qualité’’.

CHEIKH THIAM