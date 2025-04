La Conférence Sahara de la Basket-ball Africa League (BAL) a démarré son tournoi, ce week-end, à Dakar Aréna de Diamniadio. L’ASC Ville de Dakar a entamé sa campagne par une victoire face à Monastir (70-67), samedi dernier, avant de chuter devant Kriol Star (66-63), hier.

L’ASC Ville de Dakar est le représentant du Sénégal à la 5e édition de la Basket-ball Africa League (BAL). Le club de la municipalité a réussi son baptême du feu dans cette compétition en s’imposant face à l’Union sportive de Monastir, ce samedi, à la Dakar Aréna de Diamniadio. Les hommes de Libasse Faye ont marqué l’histoire de la participation des clubs sénégalais à la BAL en devenant la première équipe à remporter son premier match. Ils font mieux que l’AS Douanes et le Dakar Université club (Duc), qui ont tous perdu lors de leur entrée en lice.

ASCVD fait chuter US Monastir

Pour sa première sortie à la BAL, l’ASC Ville de Dakar devait défier un gros calibre du basket de clubs africains. Face à l’ogre tunisien, champion de la BAL en 2022, Ville de Dakar devait sortir le grand jeu pour bien entrer dans la compétition. Avec ses quatre recrues dans le top 5, le champion du Sénégal en titre a fait douter les Monastiriens (70-67). L’équipe tunisienne a mené les premières minutes de la partie, mais pas pour longtemps. Le club du pays hôte a vite inversé la tendance et pris les devants. Il a remporté la première période en dominant les deux premiers quart-temps (20-18, 22-16).

Les Sénégalais sont partis à la pause avec huit points d’avance (42-34). Blessés dans leur ego, Radhouane Slimane et ses coéquipiers ont lancé l’offensive pour rattraper leur retard. Ainsi, les joueurs de Vasco Curado ont entamé la remontée à la reprise. Ils ont réussi à remettre les pendules à l’heure en s’imposant lors du troisième quart-temps (8-16). Les poulains de Libasse, poussés par le public de Dakar Aréna, ont dû se battre pour rester au coude-à-coude avec Monastir (50-50). Le dernier quart temps s’annonçait donc palpitant.

Amenée par son capitaine, Bara Ndiaye, et un Wille Perry au rendez-vous, l’ASC Ville de Dakar a essayé de se détacher. Mais s’était sans compter sur la détermination de L’US Monastir. Après un moment de rude bataille (58-58), les Dakarois ont pris une bonne option. Ils ont ensuite crânement défendu leur légère avance et réussi à prendre le dessus à la fin du temps (70-67).

Kriol écœure Ville de Dakar

L’obstacle de Monastir surmonté, Libasse Faye et ses joueurs se projettaient avec plus de sérénité vers la suite de la compétition. ‘’Nous avons gagné et cela va nous permettre de décompresser. Nous sommes dans le tempo’’, s’est réjoui le coach de l’ASCVD à la fin de la victoire face aux Tunisiens.

Quant à Kriol Star, sa lourde défaite la veille face à Petro Luanda (74-103) confirmait son statut de petit poucet du tournoi. Les Cap-Verdiens n’avaient pas d’autre choix que de jouer leur va-tout contre les Sénégalais, hier. Les hommes de Hugo Salgado n’ont pas perdu du temps et ont pris les devants. Avec les frères Almeida aux manettes, menant au score pendant une bonne partie du premier quart-temps (11-6). Mais la bande à Bara Ndiaye a pu réagir et passer devant (15-20), grâce à un bon Will Perry et un Ater Majok imposant dans la raquette.

Avec cinq points d’avance, le club sénégalais pouvait mieux aborder la suite de la rencontre. Cependant, les Cap-verdiens n’étaient pas du tout venus pour rigoler. Ils n’ont pas tardé à se mettre en évidence. Aidés par les errements défensifs de l’adversaire, Kriol a remporté le second acte (18-12) et est allé à la pause avec un point d’avance (33-32).

Malgré la pause, les Sénégalais n’ont pas pu corriger leurs tares. Les Cap-Verdiens en ont profité pour creuser l’écart à sept points (53-46). ASCVD devant réagir et stopper la saignée, les protégés de coach Libasse ont poussé leurs adversaires dans leurs derniers retranchements. A pratiquement quatre minutes de la fin du temps, ils ont réussi à égaliser, 59 partout. Ils sont même passés devant au tableau d’affichage, avec deux longueurs d’avance (61-63).

Malheureusement, Ville de Dakar n’a pas réussi à gérer ce moment critique et a laissé filer l’adversaire (66-63). A 11 secondes de la fin, les Dakarois ont tenté leur dernière chance sur un tir à trois points. Mais le shoot de Perry n’est pas rentré dans le panier.

Kriol et Monastir se relancent

Les résultats de la deuxième journée ont complétement relancé le tournoi. Les quatre équipes comptent le même nombre de points (3 pts). ASV Ville de Dakar est donc reléguée à la troisième place de la Conférence Sahara, derrière Petro Luanda et Monastir. En concédant cette défaite, le champion du Sénégal en titre se met dans une position délicate avant le choc, mardi prochain, contre le tenant du titre, Petro Luanda. Le club angolais, vainqueur face à Kriol, a été défait par l’US Monastir (79-62), ce dimanche. Les Tunisiens vont en découdre avec Kriol Star, ce mardi.

