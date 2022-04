De la perte des valeurs civiques et citoyennes à la pourriture des mœurs.

Il n’y a guère longtemps le débat portait sur le manque de civisme et de citoyenneté de nos compatriotes que le naufrage du bateau le Joola a révélé à la face du monde. On a alors sonné l’alerte et appelé à l’introspection et au changement des comportements.