Avec les signatures d’Andreas Christensen, de Franck Kessié, de Raphinha et de Robert Lewandowski puis l'accord annoncé pour Jules Koundé, le FC Barcelone peut déjà se targuer d'avoir réalisé un superbe mercato cet été. Mais le président des Blaugrana Joan Laporta ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. "J'ai le sentiment que nous travaillons bien, les joueurs ont de nouveau envie de venir au Barça. Nous mettons en place une équipe bien équilibrée qui peut participer à toutes les compétitions pour les gagner.

Il y a beaucoup de concurrence, avec un minimum de deux très bons joueurs par poste. Certaines personnes n'ont pas mesuré la force du Barça. A ceux qui s'étonnent, je dis que nous sommes très éveillés. Nous sommes de retour sur le marché. Le poids, la force et la valeur d'une entité avec plus de 122 ans d'histoire, c'est beaucoup. Ne vous inquiétez pas, nous pouvons encore vous surprendre beaucoup plus", a assuré le patron du Barça face à le presse.

…Depay déterminé à rester

Un problème en perspective pour le FC Barcelone ? Après les récentes arrivées de Raphinha et de Robert Lewandowski pour renforcer le secteur offensif des Blaugrana, l'attaquant Memphis Depay (28 ans, 38 matchs et 13 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022) se retrouve poussé vers la sortie sur ce mercato d'été. Sauf que l'international néerlandais, sous contrat jusqu'en juin 2023, se montre déterminé à rester au sein du club catalan, selon le quotidien Sport ce vendredi. En interne, l'ancien Lyonnais afficherait d'ailleurs ses intentions avec une grande fermeté. "Même si six attaquants arrivent, je continuerai", aurait assuré le Batave à ses partenaires. Un souci pour le Barça, qui aimerait le vendre afin de dégraisser sa masse salariale et récupérer un chèque estimé à 20 millions d'euros.