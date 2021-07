Depuis le départ de l’attaquant pour le Paris Saint-Germain à l’été 2017, Neymar (29 ans, 31 matchs et 17 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) et le FC Barcelone se sont déchirés devant les tribunaux ces dernières années.

Mais les deux parties viennent enfin de faire la paix et les Blaugrana ont officialisé ce lundi un accord à l’amiable avec le Brésilien pour mettre fin à leurs actions en justice. "Le FC Barcelone annonce avoir clos extrajudiciairement et à l'amiable différents litiges sociaux et civils qui s'étaient ouverts avec le joueur brésilien Neymar da Silva Santos Júnior, a annoncé le club catalan à travers un communiqué.

Ainsi, le club et le joueur ont signé un accord transactionnel pour mettre fin aux procédures judiciaires qui étaient pendantes entre les deux parties : trois actions en justice prud'homales et une procédure civile." Pour rappel, les deux parties se trouvaient principalement en conflit autour d’une prime de prolongation promise à l’Auriverde avant son départ pour le PSG, d’un montant de 64,4 millions d'euros avant impôts. Le "Ney" se plaignait de n’avoir perçu que 20,75 M€ du total suite à son transfert et réclamait le versement de cette prime en intégralité. Les détails de l’accord n’ont pas été révélés.