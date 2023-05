Le Saint-Louis basket club (SLBC) a élu, dimanche dernier, un nouveau bureau, à l'issue d’une assemblée générale très détendue. Pour les quatre prochaines années, les destinées du club fanion de la capitale du Nord seront présidées par Samba Diop, un pur produit de la formation de Ndar. Le nouveau président sera entouré d'hommes et de femmes avec qui il a déjà travaillé en tant qu'ancien manager général du club.

Une nouvelle ère s’amorce au Saint-Louis basket club (SLBC). Après l'épisode du sulfureux président Baba Tandian, qui a démissionné en cours de mandat, le SLBC a désormais un nouveau patron. Il s’agit du journaliste Samba Diop, ancien manager général de l'équipe nordiste. En attendant de pouvoir dérouler sa feuille de route, le président élu déclare être conscient des grands chantiers qui attendent son équipe.

En effet, depuis quelques années, le SLBC ne joue plus les grands rôles dans le basket-ball national. Le niveau et les performances des différentes équipes dégringolent d'année en année. Des difficultés auxquelles le nouveau bureau doit s’attaquer pour maintenir le niveau de compétitivité et pour rassurer les supporters et sympathisants du club. Pour cela, les membres du nouveau bureau, aussitôt élus, se sont engagés auprès du président Samba Diop à travailler pour reconduire le SLBC vers le sommet du basket-ball national.

Ainsi, Samba Diop et ses collaborateurs devront appuyer sur plusieurs leviers pour renforcer la structure organisationnelle du club et la relation entre le club et les supporters afin d'améliorer les performances sportives de l'équipe. D'ailleurs, le club de l’ancienne capitale du Sénégal, qui a toujours donné d'excellents joueurs à la sélection nationale, a vu son équipe masculine évoluer en 2e division depuis l'année dernière. Quant à celle des filles, elle continue de perdre à chaque fin de saison ses meilleurs éléments. Malgré ses nombreux trophées rangés dans les placards du club, le SLBC ne parvient plus à tenir tête aux grandes équipes du National 1 féminin.

Des chantiers qui interpellent le nouveau bureau pour la remontée rapide de l'équipe masculine, mais aussi hausser la qualité de l’effectif des filles pour rivaliser avec les formations comme l’ASC Ville de Dakar et le Duc.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT-LOUIS)