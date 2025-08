Jugés devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, Sokhna Khadidiatou Fall et Bamba Ngom ont été reconnus coupables d’usage, pour la première, et de complicité de revente de drogue, pour le second. Pour un demi-comprimé d’ecstasy échangé contre 3 000 F CFA, ils ont vu leur vie basculer.

Les faits se sont déroulés dans un appartement de la cité Mixta, à Dakar. Sokhna Khadidiatou Fall, 24 ans, sans emploi, résidente à Sacré-Cœur, y avait été invitée par des amis. Au cours de la soirée, elle consomme une demi-pilule d’ecstasy. C’est ce geste, apparemment anodin, qui la conduit quelques jours plus tard devant les juges. Interpellée par la police à proximité d’une boutique, elle reconnaît rapidement avoir consommé une substance prohibée. Elle affirme que la drogue lui a été remise un peu plus tôt par un individu nommé Bamba Ngom, également âgé de 24 ans. ‘’C’est un ami, Bara, qui m’a mise en contact avec lui. Je suis descendue le rejoindre en bas de l’immeuble, c’est là qu’il m’a donné le comprimé’’, raconte-t-elle.

Selon ses déclarations, elle aurait effectué un transfert Wave de 3 000 F CFA en contrepartie. ‘’C'était le prix du comprimé’’, précise-t-elle. Face aux enquêteurs, elle admet que cette consommation était liée à une situation personnelle difficile : ‘’J’ai perdu mon père récemment. J’ai pris cette drogue pour me soulager.’’

De son côté, Bamba Ngom conteste toute accusation de vente. Il affirme n’avoir fait que transmettre un produit qu’on lui aurait confié : ‘’Je n’ai rien vendu. C’est Bara qui m’a remis le comprimé pour que je le donne à Sokhna.’’ Il ajoute que rien n’a été retrouvé sur lui au moment de son interpellation. Cependant, l’enquête a mis en évidence un transfert d’argent en sa faveur, correspondant au montant évoqué par la jeune femme.

Interrogé sur la nature de sa relation avec Bara, présenté par les deux prévenus comme le véritable fournisseur, Bamba explique l’avoir connu lors de ‘’programmes’’ organisés entre jeunes. Ni arrêté ni entendu dans cette affaire, Bara est resté hors du cadre du procès.

À l’audience, le ministère public a requis l’application stricte de la loi, considérant que les éléments du dossier confirment la matérialité des faits. La défense de Sokhna Khadidiatou Fall, assurée par Me Iba Mar Diop, a plaidé une peine légère, soulignant le caractère exceptionnel de l’infraction et la vulnérabilité psychologique de sa cliente.

Après délibération, le tribunal a prononcé une peine de 15 jours de prison ferme à l’encontre de Sokhna Khadidiatou Fall pour usage de drogue. Le tribunal a également disqualifié les faits reprochés à Bamba Ngom, retenant une complicité de détention et non une vente directe, et l’a condamné à six mois de prison ferme.

