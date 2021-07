L’équipe du Sénégal des moins de 19 ans a enregistré sa deuxième défaite en Coupe du monde de sa catégorie, hier, face à celle du Canada par 56 à 85. Les Lionceaux occupent la 3e place de la poule A, devant le Japon, quatrième, qu’ils avaient battu (76-71), lors de la première journée.

La chute a été lourde pour l’équipe nationale du Sénégal des moins de 19 ans, à l’occasion de la clôture de la phase de poules. Les Lionceaux ont perdu largement leur dernière sortie comptant pour la 3e journée de la poule A de la Coupe du monde de basket U19 face au Canada. Les jeunes Canadiens n’ont pas été tendres avec les protégés du coach Parfait Adjivon, avec 29 points d’écart au score final (56-85). Avec ce 3e succès d’affilée, le Canada termine à la tête du groupe A (6 pts). La Lituanie, qui a obtenu sa 2e victoire face au Japon (95-63), occupe la 2e place (54 pts). Le Sénégal, qui a enregistré une victoire et deux revers, s’adjuge la 3e place (4 pts). Le Japon, avec trois défaites en autant de sorties, est la lanterne rouge de la poule (4e, 3 pts).

Les Canadiens ont eu la main lourde dans cette partie. Les poulains de Paul Michael Weir ont dominé le jeu de bout en bout. Ils ont surtout réussi à maitriser le jeu, dès les premières minutes de la rencontre. Grâce à un jeu offensif fulgurant, ils ont pris les devants à la fin du premier quart-temps, avec 14 points d’écart (13-17). Les protégés du coach Adjivon ont eu du mal à suivre ce rythme soutenu imposé par l’adversaire. Celui-ci a appuyé davantage sur l’accélérateur et profité des failles défensives du Sénégal, pour atteindre en première période déjà la barre des 50 points. Les Canadiens sont allés à la pause avec 24 longueurs d’avance (26-50).

Le sélectionneur national du Sénégal a profité de la mi-temps pour remobiliser ses troupes. Avec une meilleure défense en seconde période, les jeunes Sénégalais ont pu contenir les assauts canadiens. Ce qui a contraint l’adversaire à marquer moins de points. Le Canada a remporté difficilement les deux derniers quart-temps, avec seulement deux points d’écart au 3e acte et trois au 4e quart-temps. Seulement le retard accusé, lors de la première partie du match, n’a pas permis aux Sénégalais de réduire score. En plus, ils ont eu peu de réussite sur les tirs. Sur 20 tentatives, ils n’ont réussi que 3 paniers, soit une réussite de 15%. Leur jeu intérieur non plus n’a pas été fameux, avec 40% de réussite (6 paniers réussis sur les 15 tentés). Dahaba Magassa a été le plus adroit des joueurs sénégalais sur le parquet, hier, en obtenant 15 points.

Badji, meilleur Sénégalais de la première phase

Le Sénégal a réussi son entrée en matière à la Coupe du monde U19 en s’imposant contre le Japon (76-71). Les Lionceaux ont ensuite perdu sur le fil leur 2e sortie face à la Lituanie, avec cinq points d’écart (78-73). Les Sénégalais ont failli renverser les Lituaniens, avec un Ibou Dianko Badji de feu. L’intérieur sénégalais avait obtenu la meilleure évaluation de ce match (+34), grâce à son double-double (23 points inscrits et 14 rebonds gagnés). Il est d’ailleurs le meilleur joueur sénégalais durant la phase de poules. Le sociétaire du FC Barcelone (élite espagnole) a inscrit 42 points en trois rencontres, soit 14 points par match. Il a obtenu 31 rebonds, dont 11 offensifs et 20 défensifs.

Résultats Sénégal - Japon 76-71 Lituanie - Sénégal 78-73 Sénégal - Canada 56-85

LOUIS GEORGES DIATTA