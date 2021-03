Après un week-end de pause, le championnat national de 1re division revient ce 13 mars 2021. Les matchs de la manche aller étant achevés, la phase retour qui commence va permettre de savoir si le grand favori AS Douanes, auteur d’un sans-faute, va poursuivre sa domination. Les autres équipes devront batailler pour terminer dans les quatre premières places et s’ouvrir le chemin des quarts de finale.

A l’issue des matchs de groupe, seules les 4 premières équipes de chaque poule se qualifieront directement en quarts de finale. Cette décision a été prise pour s’adapter à la situation de pandémie qui accentue les enjeux pour les équipes, car les places coûteront encore plus cher.

La phase aller a tenu toutes ses promesses, malgré l’absence de public. Dans la poule A, l'AS Douanes règne en maître incontestable, avec sept victoires d’affilée. Les Gabelous occupent la 1re place du groupe avec 14 pts. Le quadruple champion est sur une bonne lancée pour conserver son titre. Par contre, le Duc, autre équipe considérée comme favorite, a subi son premier revers dans la poule B, lors de son déplacement à Saint-Louis, lors de la 7e journée. Les Jaune et Noir conservent, malgré tout, la place de leader du groupe B avec 13 pts.

Ses deux équipes ne devraient en principe pas avoir de difficultés à se qualifier, compte tenu de leur effectif et de leur comportement lors de la première partie. En plus de compter des internationaux dans leurs rangs, elles affichent de bonnes statistiques. Les chiffres de la phase aller montrent que ce sont les deux meilleures équipes au plan offensif avec 540 points marqués pour l’AS Douanes et 464 pour Duc.

Dans la poule B, l’AS Ville de Dakar, amenée par le champion d’Afrique Aly Ngoné Niang, n’a qu’un point de retard sur le Duc et occupe la 2e place. Mieux, les Dakarois sont devant le Duc sur le plan offensif, avec 510 points marqués. L’UGB, l'US Rail et le SLBC ne cachent pas leur volonté de jouer les quarts de finale. Le dernier nommé a montré qu’il est capable de faire mieux que son parcours actuel, en infligeant sa première défaite au Duc. A domicile, les Nordistes sont capables de gagner tous leurs matchs ; ce qui fait d’eux un candidat sérieux au second tour.

Concernant la poule A, l’Uso, Louga BC et la JA ont encore toutes leurs chances, au moment où l’Asfa s'enlise à la dernière place du groupe avec sept défaites en autant de sorties.

Les matchs de la 8e journée du championnat national démarrent demain samedi.

Programme 8e journée Samedi 13 mars Mermoz-Louga Ville de Dakar-ASC Thiès Sibac-Douane US Rail-Duc UGB-Saltigué Dimanche 14 mars Iseg Sports-Asfa Uso-JA SLBC-ASC Bopp

SOKHNA ANTA NDIAYE (STAGIAIRE)