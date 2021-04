La première étape du championnat féminin de basket-ball est presque achevée. Le weekend dernier, on a joué la 12e journée sur 14. A ce stade, deux équipes, ASCVD et Duc, se sont imposées comme leaders incontestables, grâce à leur invincibilité.

D’emblée, il était clair que la formation de la municipalité de Dakar, double championne du Sénégal, serait une des favorites de ce championnat, comme l’équipe du Dakar université club, détentrice de tous les records. Cependant, on était loin de s’imaginer que ces deux formations survoleraient la Nationale 1 de bout à bout, sans se faire prendre, ne serait-ce qu’une fois en douze journées.

Avec 10 victoires en autant de matchs, les deux équipes dakaroises ont très tôt affiché leurs ambitions.

La formule du championnat a changé à cause de la Covid-19 : seuls les 4 premiers de chaque poule sont qualifiés directement en quarts de finale. Dans cet exercice, c’est Dbaloc, SLBC, Iseg Sports et Ville de Dakar (poule A) et Jeanne d’Arc, Asfo, Jaraaf et Duc (poule B) qui sont les heureux qualifiés avant terme.

Dans la poule A, l'ASC Ville de Dakar a surclassé toutes les équipes, même le SLBC censé pouvoir lui opposer une résistance. L’équipe de la municipalité est la meilleure attaque de cette poule avec 697 points marqués, en plus d’être la meilleure défense de tout le championnat, avec 402 points encaissés. Iseg Sports et SLBC ont fait un championnat en dents-de-scie. Les ‘’Coumba Ndar’’ sont à 8 victoires et deux défaites concédées devant le leader et dernièrement face à l’Iseg, lors de la 11e journée. Elles restent invaincues au stadium Joseph Gaye. Quant à l’équipe de l’Iseg Sports, elle a fait un début poussif avec des matchs gagnés de justesse. Les Bleu-Blanc ont perdu à deux reprises devant l’ASC Ville de Dakar.

Cependant, depuis l’alignement de Ndèye Khady Dieng, Ndèye Sène et Mathilde Aicha Diop, l’équipe monte en puissance et pourrait même se bonifier davantage lors des quarts de finale.

Dans le bas du tableau, CEMT Zig, Bopp et Mbour joueront les play-downs pour tenter de rester en D1. Si le promu Ziguinchor était tout près de la qualification, on ne peut pas en dire autant pour les deux derniers. Bopp peine à sortir la tête de l’eau, malgré le retour de l’internationale Ndiallou Paye dans ses rangs, alors que l’équipe de la Petite Côte n’a enregistré aucune victoire.

A l’image de l’ASC Ville de Dakar dans le groupe A, le Duc démontre sa suprématie dans la poule B. Avec 20 points, les Duchesses sont solides devant. La bande à Julie Dacosta est la plus prolifique offensivement, avec 780 points. Elle est aussi la deuxième meilleure défense du tournoi derrière l’ASC Ville de Dakar. Le Jaraaf de Dakar, bien parti dans cette poule en début de championnat, n’a pas tenu cette cadence. Les Médinoises terminent avec trois défaites dont deux contre le Duc et la dernière devant la Jeanne d’Arc. Malgré ces revers, les Vert-Blanc sont toujours 2e avec 19 pts.

L’Asfo et la Jeanne d’Arc complètent ce tableau des quarts de finale. La Vieille Dame a changé de visage lors des matchs retour avec un jeu séduisant. Elle a même failli accrocher le Duc, lors de la 10e journée. L’UGB ne fait pas mieux qu’une 5e place qui l’envoie en play-downs en compagnie de l’Ucad et du Saltigué.