Le suspense est levé concernant les lauréats aux récompenses individuelles de la saison 2020-2021 de basket. La Fédération sénégalaise de basket-ball a publié, hier, les noms des heureux élus. Ainsi, Thierno Niang et Counda Ndao sont élus respectivement Roi et Reine de l’année. Champion du Sénégal avec le Dakar université club (Duc), le meneur des Etudiants est passé devant son coéquipier Pape Moustapha Diop et Mamadou Faye de l’AS Douanes, avec 23 voix.

Pour sa part, la joueuse de l’ASC Ville de Dakar, championne du Sénégal du National 1 féminin, qui était en concurrence avec sa coéquipière Adama Koulialy et la pivot de l’Iseg Sports, Madjiguène Sène, a remporté le vote avec 15 suffrages. Les titres de révélation de la saison sont revenus à Jean Jacques Boissy (SIBAC), chez les garçons, et Mame Ciré Fall (SLBC), chez les filles.

Sir Parfait Adjivon, coach du Duc, est élu meilleur entraineur du championnat masculin de basket, alors que le titre de meilleur entraineur du National 1 féminin est décerné à Ousmane Diallo, qui a réussi à conserver le trophée de champion du Sénégal et celui de la Coupe du Sénégal avec l’ASC Ville de Dakar. Babacar Gueye et El Hadj Mamadou Sarr ont été désignés respectivement meilleur arbitre et meilleur commissaire de la saison.