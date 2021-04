La coalition présidentielle engage la bataille de Dakar, en vue des prochaines échéances électorales. Réunis autour des ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Zahra Iyane Thiam, les leaders de BBY du département de Dakar ont appelé, samedi, lors de leur séminaire de bilan et perspectives, à la mobilisation pour la conquête de la capitale.

Faire basculer Dakar dans la mouvance présidentielle ! C’est le grand défi que s’est lancé, samedi, la coalition Benno Bokk Yaakaar. En effet, même si la date exacte des prochaines élections locales n’est pas encore connue, les acteurs politiques, eux, s’engagent déjà dans la bataille. Pour le camp présidentiel, Dakar constitue l’enjeu majeur. Le maitre-mot est donc la massification de la coalition dans la capitale.

Dans ce dessein, de gros moyens seront déployés. Ce, dès maintenant. Pour démarrer la conquête face à des adversaires tenaces (Taxawu Dakaru de Khalifa Sall et Pastef), les leaders de BBY du département de Dakar, réunis autour des ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Zahra Iyane Thiam, ont organisé, samedi, un grand séminaire au King Fahd Palace, sur le thème ‘’Benno Bokk Yaakaar de Dakar de 2012 à nos jours : bilan et perspectives. Un prétexte pour inviter leurs militants et sympathisants à la mobilisation.

Ainsi, après une journée de réflexion et d’échange, le maire de Yoff a décliné la feuille de route de la majorité pour faire basculer le département de Dakar dans son camp. Il a appelé les militants à travailler à l’élargissement de la coalition et à l’amplification des actions gouvernementales auprès des populations, surtout dakaroises. ‘’Nous nous félicitons vivement de l’élargissement de notre grande coalition et appelons à une mobilisation générale à l’échelle des 19 communes du département de Dakar. Nous invitons tous les responsables de BBY et de la majorité présidentielle à l’organisation et à la réflexion des militants et sympathisants à la base, conformément aux directives de la Conférence des leaders de BBY du 19 mars 2021. Nous devons travailler à maintenir et à amplifier l’animation et la sensibilisation sur les nombreuses réalisations des politiques publiques pour le métier de nos acquis démocratiques, la défense de la République, le renforcement de l’Etat de droit et le respect des institutions publiques’’, a déclaré le ministre de la Santé et de l’Action sociale lisant la déclaration de Dakar.

Toujours dans le but de remporter la bataille de Dakar, la mouvance présidentielle engage déjà le combat de la massification. Elle annonce, dans ce sens, l’installation ‘’d’un cadre départemental de concertation, de coordination et de suivi des activités de BBY’’. Cette structure sera chargée de proposer un programme d’activités politiques pour la gestion de Dakar, en perspective des prochaines échéances électorales. ‘’Nous nous engageons à relever les défis de l’unité, de la solidarité, de l’efficacité et de l’efficience pour la victoire supérieure de BBY de manière éclatante aux prochaines élections’’, renchérit le maire de Yoff.

Un bilan satisfaisant

Quant au bilan de leurs activités, de 2012 à aujourd’hui, la coalition BBY s’est félicitée des résultats obtenus lors des différentes échéances électorales. ‘’Considérant la nécessité d’appliquer sans relâche les mesures d’assainissement de la gestion des ressources publiques, nous, membres de la majorité présidentielle et de Benno Bokk Yaakaar du département de Dakar, constatons pour nous en féliciter nos performances électorales de 2012 à nos jours. Sur six grands rendez-vous électoraux, cinq ont été remportés haut la main par BBY’’, se félicite Diouf Sarr.

En plus d’annoncer leur feuille de route pour gagner Dakar aux prochaines Locales, les leaders de la coalition présidentielle du département justifient leur sortie par la nécessité de répondre à la ‘’déclaration de la Conférence des leaders de BBY du 19 mars 2021, appelant à une mobilisation populaire pour consolider grandement le projet de construction d’un Sénégal meilleur’’. L’objectif, précisent-ils, étant ‘’d’engager la majorité présidentielle à une mobilisation militante, dans la perspective d’une amplification des nombreuses réalisations du gouvernement au bénéfice des populations’’.

L’autre souci, soulignent-ils, c’est de répondre aux ‘’défis et enjeux géostratégiques à l’échelle sous-régionale et internationale, en prenant en compte la position stratégique du département de Dakar dans un point de vue économique, politique et infrastructurel’’.

Toutefois, en cette période de crise sanitaire, les leaders de BBY du département de Dakar se disent sensibles ‘’à l’impérieuse nécessité de la relance économique post-Covid intégrant la prise en charge de l’emploi des jeunes adossée au Plan Sénégal émergent pour l’avenir du pays’’.

DISSENSIONS La révolte des jeunes Le séminaire de bilan et perspectives de la coalition des leaders de BBY de Dakar a failli se terminer en queue de poisson, ce samedi. Et pour cause ! Certains jeunes n’ont pas digéré le fait d’avoir été interdits de parole. Se disant écartés des discussions, ils ont, d’abord, en vain, essayé de perturber les déclarations des ministres Abdoulaye Diouf Sarr (en français) et Zahra Iyane Thiam (en wolof). Ils se sont, ensuite, regroupés devant la porte de la salle où se tenait la rencontre pour se faire entendre devant la presse. Mais les trois ou quatre jeunes partisans du ministre Diouf Sarr ne voulaient pas entendre de déclaration de ces ‘’perturbateurs’’. Ils ont essayé, par conséquent, de saboter leur face-à-face avec la presse. La rencontre pour inciter à la mobilisation s’est finalement transformée en une violente dispute entre pro Diouf Sarr et les autres jeunes. Il y a même eu des échanges de coups. ‘’Ils ont interdit aux jeunes de prendre la parole, parce qu’ils ont tous échoué en matière de politique de jeunesse. Ils veulent faire un comité pour diriger la coalition BBY dans le département de Dakar sans les jeunes. Nous voulons que la jeunesse soit responsabilisée, parce que tous les responsables ont échoué dans leur gestion en politique de jeunesse et de femmes’’, a martelé Samba Ndong, Coordonnateur national des jeunes cadres de l’Alliance pour la République (APR). Avant d’ajouter : ‘’Nous dénonçons avec la plus grande énergie ces comportements arbitraires des responsables de Dakar, à savoir Abdoulaye Diouf Sarr, Mbaye Ndiaye et autres, qui ont dirigé la réunion, en refusant de donner la parole à la jeunesse. La jeunesse devait s’exprimer pour montrer au président de la République qu’elle n’est pas contente des responsables. C’est la raison pour laquelle ils nous ont interdit de parler.’’ Il n’a pas pu en dire plus, ses amis l’ont convaincu de décamper.

ABBA BA