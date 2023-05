Bouna Sarr devra patienter avant de faire sa première apparition avec le Bayern Munich cette saison. Et dire que l’international sénégalais (13 sélections) est passé tout près… À la 69e minute, l’ancien Marseillais était proche d’entrer en jeu quand vint le moment choisi par Serge Gnabry pour ouvrir le score en faveur du Reakordmeister.

Thomas Tuchel modifie alors ses plans et fait rasseoir son latéral droit sur le banc de touche. Une énorme déception pour le natif de Lyon qui l’a fait savoir au journal allemand Bild. ‘’C’était amer, a concédé le défenseur de 31 ans.

Le but a fait changer d’avis l’entraîneur. Donc je ne pouvais plus entrer. Je dois accepter ça. Il s’agit de continuer à travailler dur et de rester à dispositions de l’entraîneur.’’ À quatre journées de la fin du championnat, Bouna Sarr voit dangereusement s’amenuiser ses chances de fouler les terrains cette saison.

Longtemps blessé et barré par la concurrence, le Lion ne fait pas partie des premiers choix de son entraîneur – c’est un euphémisme – et se retrouve relégué derrière Joao Cancelo, Benjamin Pavard, Noussair Mazraoui, et Josip Stanišić. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le Sénégalais pourrait être amené à aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte, même s’il ne fait pas partie de la short-list des huit indésirables dressée par Thomas Tuchel.