BBY à Sedhiou

Si Yewwi Askan Wi clame que le Fouta n’est pas le ‘’titre foncier’’ de Macky Sall, Benno Bokk Yaakaar déclare que ‘’la Casamance n’est la chasse gardée de personne’’. ‘’Ce mardi 19 juillet, la route nationale qui dessert la capitale régionale est toute blanche. Impossible d’apercevoir le goudron, puisqu’elle est battue par une forêt de jambes qui n’a d’yeux que pour Tata Mimi, porte-drapeau de Benno Bokk Yaakaar’’, lit-on dans une note. Les jeunes de la capitale du Pakao se sont fortement mobilisés.

‘’C’est comme si une marée humaine se déversait sur le Pakao. Tout Sedhiou est envahi de t-shirts blanc et de casquettes à l’effigie de Benno, conférant ainsi une harmonie et une beauté naturelle à la ville’’, fait-on savoir. Le maire de Sedhiou a rappelé que le président Sall a ‘’fortement contribué à donner à la commune l’apparence d’une ville moderne. Il a pu bénéficier d’importants ouvrages comme le pont de Marsassoum accolé à un aménagement de 54 km de routes et de pistes.

Trente-six fermes agricoles, un hôpital, un centre de santé et huit postes de santé ont aussi été érigés. Quant aux jeunes et aux femmes, ils ont pu obtenir plus d’un milliard F CFA de financements, grâce à l’appui de la Der (940 millions F CFA) et du Fongip (225 millions F CFA). Au plan de l’électrification par mini-forages solaires, actuellement en phase de réalisation, 2 750 lampadaires seront installés à travers le territoire départemental… entre autres actions entreprises depuis douze ans dans le Pakao’’, ajoute-t-on.