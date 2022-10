‘’La coalition Benno Bokk Yaakaar note avec satisfaction que le projet de budget 2023 annoncé par le Ministère des Finances et du Budget prévoit une croissance 10% du PIB. Il s’agit là d’une projection qui concrétise assurément la vision et l’ambition du Président affichées dans le Yonou Yokouté et opérationnalisées avec le Plan Sénégal émergent (PSE) mis en œuvre depuis 2014’’, lit-on dans un communiqué signé par la Cellule de communication Benno Bokk Yaakaar reçu hier à EnQuête. ‘’Dès lors, il convient de rappeler que de 2014 à 2019, le Sénégal a connu une forte croissance de 6% qui aura été freinée par la crise de la Covid-19, dont les impacts ont été heureusement limités par la mise en œuvre du Plan de résilience économique et social (PRES), à travers le soutien aux ménages et aux secteurs-clé de l’économie’’, apprécient-ils.

D’après eux, c’est grâce au talent de leur leader que l’économie sénégalaise a échappé à la récession en 2020, avec une croissance à 1,5%, avant de renouer avec une croissance de 5% en 2021, tendance à la hausse confirmée pour l’année en cours et ceci, malgré les effets dévastateurs de la guerre russo-ukrainienne. ‘’La coalition BBY se félicite de la transformation structurelle de notre économie qui est un des prérequis de l’Emergence dont notre pays n’a jamais été si proche.

C’est dans le même contexte que le Sénégal poursuit ses efforts de consolidation de l’Etat de droit et de renforcement de notre système démocratique, par le respect du calendrier républicain, avec l’organisation des élections territoriales et législatives qui ont permis le renouvellement des conseils départementaux et municipaux, ainsi que de l’assemblée nationale’’, ajoutent Mahawa Sémou Diouf et ses camarades.

...‘’Les conditions d’organisation de ces scrutins ainsi que la nouvelle configuration politique qui en est issue confortent notre système électoral et placent notre pays dans le concert des démocraties majeures. Assurément, avec sa stabilité institutionnelle et sa quiétude politique, un taux de croissance à deux chiffres, des réformes pour renforcer l’Etat de droit et la bonne gouvernance, la marche du Sénégal vers l’émergence est irréversible’’, prédit la coalition au pouvoir. En outre, elle salue la décision du Chef de l’Etat de faire de 2023, une année sociale en consacrant 45% du budget aux dépenses sociales, soit 2 043 milliards FCFA, confirmant ainsi son engagement résolu pour l’Equité sociale. ‘’La gouvernance du président de la République allie l’efficacité économique à l’efficience sociale, faisant jouer à l’Etat sa double fonction de régulation de l’économie et de redistribution des ressources nationales. En 10 ans de magistère, le Président de la République a presque triplé le budget de l’Etat qui est passé de 2 344 milliards FCFA en 2012 à 6 311 milliards FCFA en 2023. Pendant la même période, d’importants projets et programmes de lutte contre les inégalités sociales et territoriales ont été mis en œuvre, un peu partout dans le pays’’, indique-t-on. Par ailleurs, elle ‘’assure de son soutien indéfectible lors du vote de la loi de finances 2023, pour le bien-être des populations bénéficiaires. Elle y engage l’ensemble des députés de la Benno Bokk Yaakaar de la 14ème législature pour permettre à notre pays de franchir ce nouveau pas dans sa marche vers l’émergence’’.