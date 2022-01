BBY de Yeumbeul

Après les résultats des élections territoriales, l’heure est au bilan, pour les jeunes de la grande coalition BBY à Yeumbeul-Sud. Après avoir réitéré leurs félicitations au maire Bara Gaye et au nouveau conseil municipal, les jeunes ont renouvelé leur confiance à leur leader, le ministre Amadou Hott. Selon Ismaël Ndoye, leur porte-parole, ces résultats feront l’objet d’une analyse minutieuse et profonde à tous les niveaux, afin d’en tirer tous les enseignements pour consolider les acquis de la grande majorité présidentielle.

Pour l’heure, ils souhaitent tout d’abord remercier le ministre, un modèle, pour sa candidature, son engagement et ses efforts inlassables pour la commune de Yeumbeul, pour son soutien constant et continu à leurs côtés, depuis très longtemps, avant même d’être nommé ministre. ‘’Nous souhaitons lui dire que toute la jeunesse de Yeumbeul-Sud croit en son projet de ‘’Yeumbeul Bou Bess’’ et que bien qu’il ne soit pas maire, il est à jamais dans le cœur des populations de Yeumbeul-Sud et de toute la banlieue.

Revenant sur notre engagement, en tant que jeunes de la banlieue, nous tenons à préciser que ce n’est pas le titre de maire qui nous intéresse. C’est plutôt la mission qui nous attire, ainsi que les enjeux de développement qui s’y greffent, l’envie de servir, d’améliorer les conditions de vie de nos voisins, de faire et de bien faire conformément aux attentes des populations. Par conséquent, la jeunesse yeumbeuloise renouvelle sa fidélité et son engagement envers Monsieur le Ministre Amadou Hott’’, a déclaré M. Ndoye.