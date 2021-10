BBY Keur Massar Nord

La coalition BBY de Keur Massar Nord s’est réunie hier pour faire le point sur la situation politique. Selon leur porte-parole, ‘’constatant les agissements de certains responsables de nature à saper l’unité et la cohésion de la coalition, la récupération et la manipulation politique d'Assome Aminata Diatta, dans le but de vouloir tromper la vigilance du président de la coalition BBY et les réalités politiques du département, une violation flagrante des principes directeurs qui gouvernent la coalition BBY de Keur Massar Nord, à savoir : unité, ouverture, consensus, discipline et mobilisation issus de la note circulaire du président Macky Sall en date du 1er août 2021, BBY de cette localité a condamné fermement le comportement du ministre du Commerce qui a tenté de corrompre certains responsables avec l’argent du contribuable, dans le dessein de faire signer à ces derniers une soi-disant charte devant porter sa candidature’’.

D'après Oumar Top, au regard de ce qui précède, les actes du ministre vont dans le sens de déstabiliser les acquis de la coalition BBY de Keur Massar Nord. Par conséquent, les responsables de BBY demandent au président de la coalition de prendre ses responsabilités. "La coalition BBY de Keur Massar Nord reste constante, compacte et soudée. Cependant, nous tenons à signaler au président de la coalition que nous n’accepterons aucun candidat non résidant, encore moins un candidat qui n’a jamais voté à Keur Massar et dont le seul atout est le pouvoir censitaire.

Assome a fui Ziguinchor pour laisser le champ libre à Sonko. Sa base légale est dans le sud du pays. Elle est venue ici pour faire des achats de conscience. Nous n'allons plus l'accepter. La réalité est qu'elle travaille pour le Pastef. Nous espérons que le président ne prendra pas le risque de nous imposer Assome Diatta. Ce sera une erreur énorme. Si jamais il la choisit, nous allons nous ranger", a nuancé M. Top.