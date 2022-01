Benno Bokk Yaakaar se dit victorieuse

Contrairement à ce qui se dit, la coalition Benno Bokk Yaakaar est victorieuse des élections locales du 23 janvier dernier. C’est la forte conviction de ses membres qui ont fait face à la presse, hier, à Dakar.

Beaucoup l’ont donnée perdante, après la publication des premiers résultats des élections locales dans diverses villes du Sénégal. Que nenni, dit la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). Elle garde son hégémonie nationale, clament ses partisans. C'est au siège du parti de l'Alliance pour la République (APR) que ses membres se sont réunis hier et ont fait face à la presse. A cette occasion, ils ont partagé leur lecture du scrutin de dimanche dernier et les résultats qu’ils ont recueillis.

"Au niveau national, notre victoire est sans bavure", proclame le conseiller spécial du président de la République, El Hadj Hamidou Kassé qui, chiffres à l'appui, détaille la victoire de sa coalition. "Il ressort clairement que sur les résultats des 53 départements dont nous disposons, Benno est vainqueur dans les 32. En outre, dans sept autres, les tendances nous sont largement favorables", soutient M. Kassé, convaincu du triomphe de la mouvance présidentielle.

Il a également affirmé que leurs candidats étaient sacrés dans dix des quatorze capitales régionales, avant de reconnaître leur débâcle dans certaines zones. ''Notre tentative de conquête de Dakar et de Ziguinchor s'est soldée par un échec, nous le reconnaissons. Mais je tiens à rappeler que ces deux territoires n'étaient pas sous notre contrôle. Il faudra se retrousser les manches et se préparer aux autres challenges qui nous attendent", a-t-il soutenu. D’ailleurs, dimanche soir, après la publication des premiers résultats du scrutin, la coalition présidentielle a publié un communiqué pour reconnaître sa défaite dans la capitale nationale et à Ziguinchor. Hier, M. Kassé a reconnu qu’ils ont également perdu à Diourbel. En effet, c’est Malick Sall, Maire sortant, qui rempile dans la capitale du Baol.

Les membres de BBY n’ont pas, cependant, donné les noms de tous les départements dans lesquels ils sont donnés vainqueurs. Le porte-parole de la présidence de la République, Seydou Guèye, n’en a cité que quelques-uns.

En effet, informe-t-il, Benno Bokk Yaakaar a fait le plein dans diverses villes du pays. "A Kaffrine, Fatick et Matam notamment, nous avons fait un 100 %", déclare-t-il avec enthousiasme, avant d'inviter les militants venus nombreux assister à la conférence de presse à se remettre au travail, "dès à présent".

Car, des zones perdues il y en a. Ainsi, il est clair que rien que dans la région de Dakar, ils ont perdu à Yoff, à la Sicap, à Grand-Yoff, à Hann Bel Air, aux Parcelles-Assainies, à Guédiawaye, à Pikine-Est, à Sangalkam et à Keur Massar.

Par ailleurs, El Hadj Hamidou Kassé a salué l'expression de la démocratie sénégalaise qui, selon lui, a encore donné une belle leçon de maturité à la face du monde. Sur cette même lancée, il a salué l'organisation réussie du scrutin, "grâce à la partition de l'Administration sénégalaise, ainsi que tous les acteurs qui ont pris part à la consolidation de notre démocratie". Aussi, a-t-il invité l'opposition à plus de fair-play, si jamais, à l'avenir, la victoire change de camp.

Mamadou Diop stagiaire