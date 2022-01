La tête de liste de Benno Bokk Yakaar (BBY) dans la commune de Bignona a profité de l’ouverture de la campagne pour présenter des éléments de bilan de sa gestion au sein de la mairie mais également son programme 2022-2025. Programme qui s’articule autour de la création de richesses nécessaires au financement de projets.

Le lancement officiel de la campagne électorale de la coalition présidentielle en vue des territoriales du 23 janvier prochain était la plus grande attraction, ce mercredi, dans la commune de Bignona. Tout y était : mobilisation, démonstration de force, chaude ambiance des grands rendez-vous électoraux. Le maire sortant de la commune de Bignona a tenu son « Grand Oral » à la place Moussa Coly de la capitale du Fogny. Il a présenté son programme au cours de séances de diapositives sur son bilan à la tête de la mairie suivies de la profession de foi et de la présentation de son programme pour les cinq prochaines années.

Devant la presse, Mamadou Lamine Keita a appelé ses administrés à « continuer ensemble, pour le développement de Bignona. » Le « ninkinanka » a déclaré « être fier de son bilan ». Un bilan dans lequel figure en bonne place, la réalisation pour un peu plus de 3, 5 milliards, de la Plateforme économique intégrée de Bignona (PEIB). Un projet structurant qui, outre la création de près de 15OO emplois pour les jeunes et les femmes, ambitionne de lutter contre la pauvreté en Casamance à travers la transformation et l’exportation des mangues et autres fruits de Casamance. La construction du stade municipal doté de tribunes couvertes, de projecteurs, de gazon synthétique et des autres commodités qu’on retrouve dans un stade moderne fait partie des réalisations de la municipalité de Bignona. Il y a aussi la mise en place d’un bloc opératoire et d’une radiologie numérique au centre de santé de Bignona. Dotation qui a fini de rehausser le plateau technique dudit centre.

Les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’hygiène publique, de l’action sociale, de l’économie figurent tous en bonne place du bilan présenté par le maire Mamadou Lamine Keita. Selon lui, la commune de Bignona a connu de grandes avancées dans son essor. Ces progrès, dit-il, sont visibles dans tous les secteurs vitaux de la commune. Toutefois, il estime que l’avenir de la gestion de la municipalité doit s’envisager dans un contexte de changement radical de paradigme. « Des facteurs exogènes et endogènes fondent cet espoir d’un avenir plus radieux pour notre commune. En effet, certaines initiatives locales et la mise en œuvre intelligente de l’acte 3 de la décentralisation permettront à la municipalité de Bignona d’augmenter substantiellement ses ressources et de financer son développement dans tous les secteurs », a-t-il indiqué.

C’est pourquoi la création de richesses nécessaires au financement des projets occupe une place de choix dans son programme qu’il propose aux Bignonois et qu’il compte mettre en œuvre une fois réélu.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)