L’équipe du Sénégal est restée invincible avec six victoires en autant de matchs, à l’issue des éliminatoires de l’Afrobasket masculin 2025. Les Lions ont survolé la poule C grâce à leur armada offensive et une présence implacable sur les rebonds.

Le tableau des 16 équipes qualifiées pour la 31e édition de l’Afrobasket masculin 2025 a été complété par le Rwanda et la Guinée, lors de la dernière journée du 3e tour des qualifications, ce dimanche. Les Amavubi et le Syli ont rejoint l’Angola, pays hôte, la Tunisie, championne en titre, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, vice-championne, la RD Congo, l’Égypte, la Libye, Madagascar, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, le Sud-Soudan et l’Ouganda.

La Centrafricaine, le Gabon, le Kenya et le Maroc ne seront pas à ce grand rendez-vous africain du ballon orange, prévu du 12 au 24 août.

Une offensive destructive

À l’issue de cette phase de qualification, le Sénégal est l’une des rares équipes à avoir réalisé le carton plein, avec la Côte d’Ivoire. Les Lions ont dominé de bout en bout la poule C, avec six victoires en autant de sorties devant le Cameroun, le Rwanda et le Gabon. La domination de l’équipe de Ngagne DeSagana Diop ne s’est pas limitée au groupe C. Sur la route vers l’Angola, les quintuples champions d’Afrique ont été très percutants dans le camp de leurs adversaires. Les Sénégalais ont inscrit le plus grand nombre de points, avec 550 points inscrits en six matchs, soit une moyenne de 91,7 points par rencontre. Ils devancent la Côte d’Ivoire, qui a marqué 537 points, et l’Égypte, bien loin avec ses 480 points.

Pourtant, l’équipe du Sénégal n’a pas été la plus efficiente. Avec leurs 42,5% de tirs réussis, les Lions arrivent à la 5e place en termes d’efficacité, derrière la Côte d’Ivoire (47,8%), l’Égypte (45,5%), la Tunisie (45%) et le Soudan (45%). Le Sénégal est l’équipe qui tente le plus de tirs (454 tentatives, 193 réussies). Youssoupha Ndoye et ses coéquipiers peuvent faire plus mal s’ils réduisent leur marge d’inefficacité offensive. De Sanaga et ses joueurs doivent travailler davantage leur adresse pour se donner le maximum de chance pour la reconquête du titre, le sixième de l’histoire derrière lequel le Sénégal court depuis 1997.

Autoritaires sur les panneaux

L’invincibilité de l’équipe sénégalaise ne tient pas seulement à la réussite de son jeu offensif. Les Lions se sont illustrés par leur prestation autoritaire sur les panneaux. Les hommes de Ngagne DeSagana Diop ont été intransigeants sur les rebonds. Dans ce registre, ils n’ont donné aucune chance à l’adversaire. Le Sénégal a établi le record du tournoi pour le plus grand nombre de rebonds dans un match lors de sa victoire 101-58 sur le Gabon (novembre 2024 à Dakar Arena), avec 66 rebonds. Cette présence sur les panneaux a été déterminante lors des chocs contre le Cameroun, principal challenger des Lions dans la poule C. Au mois de novembre 2024, le Sénégal a pris le dessus sur les rebonds (52 rebonds contre 33) face au Camerounais. Il en est de même dimanche dernier à Rabat (64 rebonds contre 45). D’ailleurs à la fin de la rencontre du dernier tour, au Maroc, le sélectionneur national du Cameroun a indiqué que la différence s’est faite sur les rebonds. ‘’L'objectif principal qui nous a amenés ici au Maroc était de gagner la bataille des panneaux et nous avons perdu cette bataille. C'est là que le match s'est joué’’, a souligné Joseph Aboya Baliaba.

C’est dans le même sens qu’abonde l’ailier des Lions Indomptables. William Narace, qui a inscrit 22 points face au Sénégal, a surtout pointé la grande taille des joueurs sénégalais. ‘’Ils sont grands, ils sont agressifs sur les panneaux et c'est ce qui les rend difficiles à jouer. C’est toujours difficile de jouer contre une telle équipe. La différence entre le Cameroun et le Sénégal sur les tableaux a été la plus grande différence dans ce match’’, a déclaré le joueur du Mans Sarthe Basket.

Branco Badio à la manette, Ousmane Ndiaye, une plus-value

Branco Badio s’est définitivement installé dans l’équipe sénégalaise comme le leader technique. Il a confirmé son leadership au regard de ses belles performances et ses statistiques remarquables. Sur l’ensemble des éliminatoires, l’ancien joueur du Saltigué de Rufisque est de loin le meilleur marqueur de la sélection sénégalaise, avec 106 points, devant Youssoupha Ndoye (48 pts) et Jean Jacques Boissy et Karim Mané (45 pts chacun). Il est le troisième meilleur marqueur de la phase de qualifications, derrière l’Ougandais Robinson Opong (118 pts) et l’Angolais Childe Doundao (111 pts). Meneur attitré des Lions, il a été le moteur du succès de l’équipe sénégalaise. Grâce à ses 30 passes décisives, il a largement participé à porter le Sénégal en tête dans ce registre (134 passes décisives), avec son coéquipier Karim Mané (33 passes décisives).

Étant le seul joueur à n’avoir pas joué le tournoi de Dakar, Ousmane Ndiaye, qui a remplacé Mohamed Camara, a été d’un grand apport pour les Lions. Il a été décisif lors de la victoire face au Cameroun en inscrivant deux paniers primés en prolongations. En seulement trois matchs, le jeune pivot de 20 ans a établi la quatrième meilleure performance offensive du Sénégal, avec 46 points, à égalité avec Amar Sylla qui a joué les six rencontres. Le joueur de Baskonia s’est aussi illustré sur les tirs à distance en réussissant 9 tirs (en trois matchs), à égalité avec Jean Jacques Boissy (9 tirs en 6 matchs), derrière Branco Badio (19 tirs) et Amar Sylla (11 tirs). Il s’affirme comme une valeur sûre du basket-ball sénégalais.

