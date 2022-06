La BNDE et BADEA (Banque arabe pour le développement économique en Afrique) viennent de signer une convention de 30 millions d’euros portant sur le financement des produits pétroliers d’origine arabe et africain. Selon le communiqué qui sanctionne cette signature, la convention va permettre au Sénégal d’assurer correctement l’approvisionnement en fuel et en Pétrole brut.

On apprend que, face aux difficultés rencontrées, dernièrement, la BNDE avait entamé la recherche de solutions alternatives, pour un financement adéquat de cette importante matière pour notre Economie.

C’est ainsi qu’elle vient de parapher cette convention de Ligne de Crédit avec la BADEA, d’un montant de Trente (30) millions d’euros sur une maturité d’un an renouvelable. ‘’Cette ligne sera dédiée aux Entreprises Sénégalaises qui opèrent dans les activités de négoce de produits pétroliers en provenance des pays Arabes et Africains. Elle sera octroyée par lettres de crédit avec des modalités assez flexibles et adaptées au contexte économique actuel’’, renseigne le communiqué.