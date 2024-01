La coalition Bougane2024 a du mal à digérer la non-participation de son leader à la prochaine Présidentielle. Hier, lors d'un face-à-face avec la presse, Bougane Guèye Dany a lancé des vertes et des pas mûres au président de la République.

"J'ai mal’’, a déclaré, hier, Bougane Guèye Dany. ‘’Mal de savoir que des jeunes répondant au nom d’Ousmane Sonko, Abdourahmane Diouf et Ben Diop, des femmes à la trajectoire respectée comme Aminata Touré et Aïssatou Mbodj, des serviteurs de la République aux mains propres comme Abdoul Mbaye et Marie Teuw Niane ne peuvent pas soumettre aux Sénégalais leur projet de société. C'est tellurique. Tellurique, oui. La secousse a été ressentie jusque dans les profondeurs des hameaux du Sénégal, lorsque des âgés à pelage engagés pour des crimes constitutionnels à gage ont invalidé nos parrainages. Je refuse de m’étaler sur ce sujet. Depuis 2019, j’alerte sur cette nébuleuse qu’est le parrainage institué par Macky Sall dans le seul but de filtrer des candidats", a fulminé le leader de la coalition Bougane2024 face à la presse, hier.

Le journaliste ne digère pas le fait de savoir qu’aucun des candidats sélectionnés ne pourrait tenir un débat avec lui, pour parler des villages, des communes et des départements du Sénégal. "Je les ai visités et vécus. Nous avons été dans 9 540 villages. J'y ai serré des mains et écouté les complaintes de mes compatriotes. Disons-le, dénonçons-le : Macky Sall et ses sbires sont des fossoyeurs du jeu électoral, des ravisseurs du jeu démocratique dont les hauts faits d'armes sont légitimés par des satans constitutionnels. Ils nous trouveront sur leur trajectoire. De Simbandi Balante à Saldé, de Dembancané à Ndiankhé Souf, de Ségregatta à Mangaroungou, de Khonk Yoye à Nioro Alassane Tall, nous serons omniprésents dans la campagne électorale. C'est Macky Sall et ses ouailles qui raseront les murs, pas Gueum Sa Bopp et ses alliés de l’opposition, dont notamment Aminata Touré et le Dr Abdourahmane Diouf présents ce soir à mes côtés. Qu’ils en soient remerciés", a-t-il tonné.

En outre, il a précisé que le Sénégal à venir n’acceptera plus ces scandales, ces souffrances faites à ses femmes à bord de tractions hippomobiles pour accoucher. Il peut être éliminé, mais, dit-il, il sera avec Aminata Touré, Dr Diouf et tous les hommes et femmes décidés à faire partir Macky Sall et sa horde de prédateurs aux côtés du peuple pour les grands combats devant permettre aux Sénégalais de vivre dans la dignité et dans la décence.

"Nous allons lancer la caravane ‘Dogali Benno’ pour libérer le Sénégal des prédateurs et élargir les prisonniers politiques. Je pense aux frères de Pastef, Ousmane Sonko en premier. Nous allons sillonner le pays. Nous irons à la rencontre des Sénégalais pour, de manière collective, étudier les contours d’une entité forte appelée à soutenir un candidat après la publication de la liste du 20 janvier. En attendant, nous irons partout dénoncer la sélection de Macky Sall pour nous imposer son Ba. Non, mes chers compatriotes, le ‘Neddo ko bandoum’ ne doit pas continuer… Nous allons lui barrer la route", a indiqué le président de la coalition Bougane2024.

CHEIKH THIAM