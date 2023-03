Coup de tonnerre de l’autre côté du Rhin : à en croire la presse allemande, le Bayern Munich a décidé de se séparer de Julian Nagelsmann à trois mois de la fin de la saison. Thomas Tuchel, libre de tout contrat, est le favori pour lui succéder et il ne manque que les contrats à signer.

Malgré un début de saison en demi-teinte, le Bayern Munich a réussi à retrouver son meilleur niveau et ne cesse d’enchaîner, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Aujourd’hui, la formation bavaroise reste cependant le dauphin du Borussia Dortmund en Bundesliga, mais s’est offert son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions aux dépens du Paris Saint-Germain. Elle devra se défaire de Manchester City pour espérer rejoindre le dernier carré et soulever la Coupe aux grandes oreilles, 10 ans après son dernier sacre face au BvB.

Mais voilà, l’entraîneur en place, Julian Nagelsmann, semble dans l’œil du cyclone depuis plusieurs semaines. Et surtout après la défaite face au Bayer 04, reléguant les Rouges à la deuxième place du classement outre-Rhin. De quoi énerver son directeur sportif Hasan Salihamidžić, furieux après la rencontre : «ce n’est pas ce que représente le Bayern. Si peu d’entraînement, de mentalité, de duels, de capacité à s’imposer - j’ai si rarement vu ça.» Malgré le parcours en C1, le technicien allemand va bien finir la saison hors du banc bavarois sauf retournement de situation.

Tuchel favori pour lui succéder

En effet, selon les informations de BILD, le Bayern Munich a décidé de se séparer de son coach de 35 ans, arrivé du côté de la Bavière en avril 2021 contre un chèque record de 25 millions d’euros pour le débaucher du RB Leipzig. Elu entraîneur allemand de l’année en 2017, Julian Nagelsmann a soulevé trois trophées avec l’équipe en rouge : une Bundesliga durant l’exercice 2021/2022 et deux Supercoupes nationales (2021 et 2022). Néanmoins, sa situation en championnat lors de cet exercice lui a donc coûté sa place.

Pour lui remplacer, un nom de prestige, et libre de tout contrat revient avec instance : celui de Thomas Tuchel, qui n’a plus officié sur un banc européen depuis septembre 2022, et son licenciement à Chelsea. Finaliste de la Ligue des Champions 2020 avec le PSG avant d’être vainqueur chez les Blues en 2021, le technicien allemand de 49 ans devrait donc diriger le FCB après avoir entraîné son rival, le Borussia Dortmund, entre 2015 et 2017. Kicker annonce même que l’ancien coach parisien devrait signer à Munich vendredi ou samedi. Le Bayern ne perd plus de temps et tout devrait s’officialiser cette semaine. Exit Nagelsmann donc, Thomas Tuchel arrive.

FOOTMERCATO.NET