Supérieur de A à Z, le Napoli a une nouvelle fois rétréci l'Eintracht Francfort (3-0) en huitièmes de finale retours de Ligue des champions. Un doublé de Victor Osimhen a notamment permis aux gars de Luciano Spalletti de décrocher le premier ticket pour les quarts de finale de C1 de l'histoire du club de Campanie.

SSC Napoli 3-0 Eintracht Francfort

Buts : Osimhen (45e+2, 53e), Zielinski (64e, SP) pour le Napoli

La journée avait commencé par des scènes de guérilla urbaine dans le centre historique de Naples, théâtre de l’affrontement entre plusieurs centaines d’ultras allemands et la police locale. Elle s’est terminée par un nouveau feu d’artifice bleu azur annonciateur d’un moment d’histoire : pour la première fois, la SSC Napoli s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Osimhen lance Naples

Dans le volcan du stadio Maradona, les Partenopei donnent le ton d’entrée : la victoire 2-0 dans la capitale de la saucisse ne leur suffit pas, il y a un boulot à finir. Dès la première minute de jeu, Matteo Politano oblige Kevin Trapp à une première détente. La pression napolitaine est forte dans ce premier quart d’heure, et Victor Osimhen tombe sur l’ancien portier parisien à son tour avant que Khvicha Kvaratskhelia, dans un rush, ne fasse briller le dernier rempart allemand. Passé cette chaleur, la formation d’Oliver Glasner va se mettre dans le rythme, jouer plus haut, mieux presser, et se dégager de l’emprise azzurra. Sans pour autant parvenir à se procurer la moindre occasion. Dans le money time de ce premier acte, Naples retrouve de l’allant et va faire la différence : si Kvaratskhelia bute une nouvelle fois sur Trapp, Osimhen, lui, trouve la faille en s’envolant haut dans le ciel du Maradona pour rabattre en lucarne un centre parfait de Politano (1-0, 45e+2).

Zielinski termine le boulot

Sonnés, les Aigles de l’Eintracht le sont toujours au retour des vestiaires. Sans Randal Kolo-Muani, exclu à l’aller, les Allemands ne parviennent pas à faire frissonner Alex Meret et vont surtout continuer à encaisser les vagues. Décalé par Politano, Giovanni Di Lorenzo délivre un centre tendu pour Osimhen qui s’offre un doublé du gauche en n’étant pas loin d’y laisser son poignet (2-0, 53e).

Le break est fait, mais comme depuis le début de la saison, Naples continue d’appuyer sur l’accélérateur et va obtenir un penalty pour une faute de Djibril Sow sur l’intenable Piotr Zielinski au niveau du point de penalty. Le Polonais s’empare du cuir et se fait justice lui-même plein axe (3-0, 64e). Le match est plié, Spalletti fait tourner et offre à Kvara et Osimhen l’ovation qu’ils méritent. Naples est en quarts, Naples est en fête, et bien malin qui devinera l’identité de celui qui va lui intimer de baisser le son des « Olé » de ses tifosi avant l’été.

