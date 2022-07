L’intercoalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal de Rufisque a démarré, hier, sa campagne électorale, à son siège au quartier Mérina (Rufisque-Est), après avoir installé ses différents comités électoraux.

Docteur Oumar Cissé, tête de liste départementale de l’intercoalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal, a tenu, hier, un point de presse de lancement de leurs activités. Il s’est attaqué aux maux qui assaillent la localité. Selon le docteur Oumar Cissé, la zone couvre les 3/4 de la superficie de la région Dakar ; ce qui fait d’elle la seule localité qui dispose d’une réserve foncière. Mais, regrette-t-il, ‘’les choses deviennent plus dangereuses avec la boulimie foncière et la spéculation outrancière des terres du département. C’est ce qui se passe dans la commune de Bambilor’’.

D’ailleurs, le maire de Rufisque avance qu’en 2020, il avait alerté sur les risques d’inondations à Keur Massar et à Bambilor. ‘’Je l’ai fait, le 5 septembre et le 6 septembre. Il y a eu les inondations… On ne peut pas comprendre que Bambilor, Sangalkam, Tivaouane Peulh, Yène n’aient pas de plans d’urbanisation territoriale détaillés… Nous risquons de vivre la catastrophe, ce que nous ne souhaitons pas’’, alerte-t-il.

Parlant de la ville de Rufisque, il souligne qu’elle est surnommée ‘’la cité des chantiers inachevés de l’État’’. Avant de se poser la question : ‘’Pourquoi, quand l’État fait un chantier à Dakar, il y a toute la diligence, tous les moyens, toute l’attention, mais quand c’est Rufisque, c’est comme si nous les dégoutons ?’’

Pour que cela cesse, il propose que Rufisque ait à l’Assemblée nationale ‘’des représentants dévoués et amoureux de leur ville. Mais pas des gens qui font profil bas, de peur d’être reconnus’’.

Pour ces élections législatives, la tête de liste de l’intercoalition se dit optimiste quant à l’issue. En effet, la victoire sera au rendez-vous, d’après lui, grâce aux visites de proximité que, dit-il, ‘’certains n’osent pas faire. Nous savons où nous allons. Ainsi, il ne s’agit pas de nous demander si nous gagnerons ou pas. Nous avons dépassé cela. Aujourd’hui, la question est de savoir quel score nous réaliserons’’.

Par rapport à ce score, le Dr Cissé précise que ‘’certains analysent les dernières élections en comptabilisant les nombres de voix des gens de Benno qui avaient préféré partir sous leur propre bannière. Mais ils doivent prendre en compte le fait que quatre listes étaient en lice pour l’élection départementale à Rufisque. Il y avait Benno, Yewwi, Wallu et Bunt-Bi. Nous devons retenir qu’en plus de ceux qui étaient partis seuls, nous les avions battus à plate couture avec 48 000 et quelques voix contre 44 000 et quelques voix. La même chose va se reproduire pour ces Législatives. De plus, la coalition Wallu avait engrangé 22 000 voix. Ce score, ajouté à 48 000, nous donne largement majoritaire’’.

La colistière du docteur Oumar Cissé est Adja Rokhaya Diop, la responsable des femmes PDS du département de Rufisque, Conseillère municipale et départementale.

Pape Moussa Gueye