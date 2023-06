Avant l'entame de la campagne agricole 2023-2024, le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire s'est adonné à l'exercice des questions orales. Lors de celui-ci, Aly Ngouille Ndiaye a donné un certain nombre d'assurances pour une bonne réussite de la campagne.

"Dans le but de faciliter l'accès des producteurs aux intrants agricoles et de créer les conditions d'une bonne productivité agricole, l'État a décidé d’allouer un budget aussi important pour poursuivre la politique de subvention des intrants agricoles pour la campagne agricole en vue. Cette décision constitue une touche innovante de taille et historique pour le secteur de l’agriculture du Sénégal comme volonté politique", a déclaré le ministre de l'Agriculture, à l'Assemblée nationale, lors d’une session pour répondre à une question orale. Aly Ngouille Ndiaye a passé en revue le plan pour une campagne dont il espère qu’elle portera tous ses fruits.

Le maire de Linguère a laissé entendre que le gouvernement tout entier a travaillé pour cette campagne des semaines auparavant. "Le Conseil interministériel du 27 avril 2023 portant sur le secteur de l’agriculture et la campagne agricole a permis de présenter le document de programme agricole aux membres du gouvernement, aux organisations de producteurs et aux acteurs des différentes chaînes de valeur agricoles. Cette réunion a également permis de discuter de la répartition du budget d’un montant de 100 milliards de nos francs ; ce qui est inédit et constitue un meilleur portage de la campagne 2023-2024".

"Je tiens à préciser, a ajouté le ministre, que pour mieux préparer et s’assurer de la réussite de la campagne agricole 2023-2024, la Direction de l’Agriculture, conjointement avec la cellule logistique de mon département, a effectué plusieurs missions de vérification des points de collecte des semences d’arachide dans les régions de Thiès, Diourbel, Louga, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et Kolda. L’objectif de ces missions est de vérifier les points de collecte de semences certifiées et de les localiser pour un meilleur ciblage des points de cession, lors des mises à disposition. Ces missions ont également permis d’identifier les potentiels fournisseurs détenteurs de stocks de semences, selon la variété et le niveau par région".

Une motorisation fournie

Pour le matériel agricole, la "commande initiale de 85 milliards comprenait 700 tracteurs, 50 moissonneuses-batteuses et d’autres équipements connexes", a-t-il rappelé.

Mais compte tenu de la forte demande de matériel agricole, les modifications sont en cours pour augmenter leur quantité, renseigne-t-il. Soulignant que la répartition du matériel réceptionné est faite et leur acheminement est en cours. ‘’Les négociations ont été entamées pour réceptionner la totalité du matériel avant la fin de l’année en cours’’, ajoute le ministre.

Pour une meilleure résilience et une bonne productivité après la Covid-19, le prix des engrais "est revu considérablement à la baisse", annonce Aly Ngouille Ndiaye. À titre illustratif, le prix subventionné du sac de 50 kg de l’urée sera à 12 500 F CFA pour cette campagne agricole (contre 18 750 F CFA la campagne précédente). Dans le même temps, la quantité des engrais chimiques prévue est de "180 000 t, contre 167 000 t l’année dernière".

Aussi, pour une première, la totalité de l’engrais requis pour la culture de la tomate sera entièrement mise à disposition cette année. "Plus de 10 % du budget total des engrais est consacré aux fertilisants biologiques".

Cette campagne, selon Aly Ngouille Ndiaye, se distingue également par l’introduction de "nouvelles cultures comme le blé, le tournesol sur 1 000 ha pour chaque spéculation et la mise en place de 50 000 unités de plants de palmier".

Toujours dans cette logique de varier les choses, plusieurs innovations ont été prises dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne 2023-2024 pour aménager un climat de réussite".

Suivi de la campagne agricole 2023-2024

Pour le moment, la mise en place des intrants concerne essentiellement l’arachide. Ainsi, 15 220 t ont été réceptionnées dans les régions de Kédougou, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor, Sédhiou, Kaffrine, Kaolack, Fatick, Diourbel et Thiès, et la situation va évoluer rapidement au fur et à mesure de l’enregistrement des stocks déjà positionnés au niveau des commissions, annonce le ministre de l’Agriculture.

En effet, des stocks de semences sont déjà disponibles dans plusieurs localités, en attendant d’être réceptionnés par les commissions de distribution.

Aly Ngouille Ndiaye est aussi revenu sur la répartition des semences, tout en tenant compte de la pluviométrie selon les régions. "Compte tenu des prévisions météorologiques, les régions de l’Est, du Sud et Sud-Est sont privilégiées : Kédougou a reçu 97 % de ses semences d’arachide à la date du 5 juin 2023, Tambacounda 70 % de mis en place, Kolda 34,05 % de mise en place et Ziguinchor 71 % pour le département de Bignona. Les cessions ont démarré dans ces localités de l’Est, du Sud et du Sud-Est".

Engrais et fertilisants

Concernant les engrais et autres fertilisants, le ministre a voulu également rassurer tout le monde. "Dans le cadre de l’exécution de la campagne agricole, les quantités d’engrais prévues pour la subvention sont de 178 000 t d’engrais minéral, 30 000 t de phosphates, 9 000 t d’engrais organique solide, 105 338 t d’engrais foliaire, amendement organique solide, 3 000 t et biostimulant solide. Les notifications sont envoyées aux fournisseurs d’engrais et fertilisants. Les mises en place vont démarrer incessamment, surtout pour les régions du Sud et du Sud-Est", annonce-t-il.

MAMADOU DIOP