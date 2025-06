La Société financière internationale (IFC) a annoncé un investissement initial de 10 millions de dollars dans Kera Health Platforms Inc. (Kera), une start-up sénégalaise, spécialisée dans les technologies de la santé fondée en 2023.

Kera développe une infrastructure numérique basée sur l'IA pour unifier et rationaliser les services de santé fragmentés, notamment les dossiers médicaux électroniques (DME) et le traitement des demandes d'assurance, au Sénégal et dans l'ensemble de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

D'après l'IFC, cet investissement contribuera à financer le tour de table initial de Kera, s'appuyant sur une précédente levée de fonds de préamorçage réalisée en 2023 auprès d'investisseurs providentiels et de sociétés de capital-risque. Selon l'IFC, son investissement est à la fois financier, visant à catalyser le financement dans un paysage de capital-risque sous-développé, et non financier, en aidant la start-up à adopter les normes internationales de gouvernance d'entreprise. Cette transaction s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat lancé entre l'IFC et Kera en 2023 pour renforcer l'écosystème de la santé en Afrique de l'Ouest.