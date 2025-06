Le Premier ministre Ousmane Sonko et son homologue congolais, Anatole Collinet Makosso, ont tenu hier un point de presse, à la suite d’une séance de travail à Dakar. Les deux chefs de gouvernement ont mis en place un comité ad hoc chargé de réfléchir sur les voies et moyens d’approfondir leur coopération dans les secteurs économiques.

En visite de travail à Dakar, le Premier ministre congolais et son homologue du Sénégal ont fait face, hier, à la presse. Prenant la parole, le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé que le Sénégal adopte désormais une diplomatie ‘’centrée prioritairement sur l’Afrique et le voisinage’’.

‘’ Nous avons décidé de mettre en place un comité ad hoc qui se chargera de réfléchir et d’approfondir les pistes de coopération évoquées aujourd’hui dans des secteurs économiques importants sur lesquels nos deux pays peuvent s’enrichir mutuellement’’, a-t-il déclaré.

D'après M. Sonko, les échanges entre les deux délégations ont également porté sur les secteurs de l’énergie, de l’exploitation forestière, de l’agriculture et sur d’autres domaines, notamment les possibilités et opportunités de partenariat dans les secteurs de l’assainissement, de l’enseignement supérieur, de la défense et de la Sécurité, du commerce et de l’industrie.

Ousmane Sonko a aussi noté l’importance pour le Sénégal et le Congo de s’inscrire dans une dynamique de coopération et de renforcement des échanges intra-africains, caractérisés jusque-là par leur ‘’faiblesse’’. Le Premier ministre estime que la séance de travail tenue à Dakar permettra de donner, dans le futur, un caractère exemplaire à la coopération économique entre le Sénégal et le Congo, en ce qu’elle permettra de hisser à un niveau très élevé les économies des deux pays.

Ousmane Sonko a également souligné la nécessité d’acter, dans les meilleurs délais, les mesures de relance de cette coopération, ‘’à travers la réactivation de la grande commission mixte de coopération’’, dont la dernière réunion s’était tenue en 2018 à Dakar.

Prenant la parole, le Premier ministre congolais s'est réjoui de cette séance de travail et du caractère historique des liens de coopération entre Dakar et Brazzaville. Monsieur Makosso a déclaré que ‘’l’année 1974 a marqué le point de départ d’une coopération très active, consolidée par l’accord ratifié par le Congo le 15 janvier 1975’’’.

‘’Depuis lors, les commissions mixtes se sont multipliées jusqu’en 1987, à travers la tenue de trois commissions mixtes de coopération’’, a-t-il souligné. Le Premier ministre congolais a avancé que son pays avait signé, en 2018, un accord de coopération technique et militaire qui a été ratifié au Congo en 2020. ‘’Nous saluons la coopération militaire et technique entre les deux pays depuis 2020, avec un accent particulier mis sur la formation de nos cadres de l’armée et de la sécurité’’, s'est réjoui M. Makosso, avant de plaider pour que le Congo et le Sénégal travaillent ‘’à quitter la diplomatie représentative pour tendre vers une diplomatie plus coopérative’’.

‘’Si nous voulons aller vers la Zone de libre-échange économique d’Afrique, la Zlecaf, il nous faut renforcer l’économie et les échanges intra-africains. Il a été démontré une véritable faiblesse des échanges au niveau de la région’’, a-t-il reconnu.

F. BAKARY CAMARA