La finale de ce dimanche a mobilisé tous les Sénégalais. Les députés de la 13e Législature ne sont pas en reste. Certains ont raconté à ‘’EnQuête’’ comment ils ont vécu ce match qui a opposé le Sénégal à l’Égypte.

AWA GUEYE, APR

‘’On a jubilé jusqu’à 2 h du matin’’

‘’J’ai suivi la finale avec beaucoup d’émotions, des moments de peur, d’inquiétudes au moment des tirs au but. J’étais très inquiète, mais je gardais l’espoir qu’on allait remporter cette coupe. J’ai suivi le match du début à la fin avec beaucoup d’émotions. Dès que Sadio a marqué le dernier tir au but, j’ai jubilé, on est sorti dans le quartier avec les jeunes. On a jubilé devant la maison jusqu’à 2 h du matin avant de libérer les jeunes et aujourd’hui on a préparé un repas pour eux et le soir, on va remettre la fête. Le sport unit et cela été une bonne chose que l’opposition ait répondu à l’appel de Macky Sall. Nous avons compris que l’essentiel est d’être ensemble. Nous pouvons nous opposer quand il s’agit d’intérêt politique, mais quand l’intérêt de la Nation est en jeu, nous pouvons taire nos divergences et rester unis.’’

THEODOR CHERIF MONTEUIL, UNION CITOYENNE BUNT BI

‘’J’étais devant ma télé à transpirer avec ma boite de médicaments contre la tension’’

‘’J’ai suivi tous les matchs et j’avais confiance en cette équipe depuis le début. Quand les gens critiquaient la qualité du jeu, ils continuaient à poursuivre leur objectif qui n’était pas de produire un beau jeu, mais plutôt de se qualifier pour le second tour. Le jeu était peut-être minimaliste, mais ce qu’il faut noter c’est que le Sénégal n’a enregistré aucun but et c’était déjà excellent, en plus de l’état d’esprit des joueurs. On voyait Sadio Mané, en vrai leader, amener son équipe, prendre le relais de l’entraineur, faire le travail du capitaine, on sentait qu’il y avait quelque chose qui animait les jeunes et qu’ils voulaient aller au bout de cette compétition. Et au deuxième tour, on a commencé à voir l’équipe monter en puissance. La finale était très compliquée, parce qu’on était en face d’une équipe qui, certes, n’était pas de très grande qualité au début de la compétition, mais était aussi montée en puissance et qui y croyait.

Il y a eu des moments d’angoisse, mais j’ai toujours gardé espoir. Quand on est parti en prolongation, c’était assez angoissant sachant que l’Égypte était sortie vainqueur de cet exercice à trois reprises au cours de la compétition, il y avait quelque chose à craindre. J’étais devant ma télé à transpirer ; j’avais ma boite de médicaments contre la tension à côté de moi. Physiquement, c’était très poignant, mais on y a cru. Au sifflet final, j’ai crié une seule fois et j’ai eu la voix cassée, je n’ai pas pu la réparer et je n’ai pas dormi de la nuit. Je ne pouvais plus dormir, mon fils était sorti jubiler, mais j’ai préféré être avec les jeunes du quartier et mettre la musique à fond. J’ai passé une nuit blanche. Cette coupe, le Sénégal la mérite et cela montre que nous devons investir dans le sport. Je n’ai jamais vu un lien aussi fort que le sport dans une Nation. Ce qu’on a vu aujourd’hui (hier) est trop fort, des images qu’on ne va jamais oublier. On peut se battre pour tout, mais quand il s’agit de l’équipe nationale, on voit que tout le monde se retrouve. Donc, on doit remercier cette équipe pour le ciment qu’elle a apporté aujourd’hui.’’

YEYA DIALLO, PS

‘’Ma première réaction après la victoire était de pleurer’’

‘’Je suis fan de foot. Et comme tout bon Sénégalais on a vécu la finale avec beaucoup de peur, d’émotions, de doutes, d’hésitations, de prières, de larmes de joie. Au finish, nous avons eu la coupe, ce fut un moment historique pour tous Sénégalais, un rêve qui s’est réalisé. En principe, je devais être à la finale à Yaoundé, mais malheureusement, je fais partie de ceux qui ont raté leur vol. En début de match, jetais très confiante, on menait parfaitement le jeu. À un moment donné, on a senti que l’Égypte remontait petit à petit, comme tout le monde on a senti que sa stratégie était de nous pousser à la séance de tirs au but, parce qu’ils ont un bon gardien. Quand on a démarré les tirs au but, je me disais que c’était fini, qu’on n’allait pas s’en sortir. Avec le but de Kalidou Coulibaly, honnêtement, j’ai retrouvé confiance et on a commencé à jubiler.

Et quand Mendy a arrêté le ballon, tout le monde a retenu son souffle et a reposé son espoir sur Sadio Mané et quand il a marqué, c’était un ouf de soulagement. Ma première réaction, c’était de pleurer pendant deux à trois minutes avant de jubiler. Je suis monté sur ma terrasse avant de redescendre et d’aller faire la fête dans la rue. La fête continue et actuellement, nous sommes à l’accueil et on sent que tous les Sénégalais sont contents. Pendant les moments de stress, je formulais des prières, quand un Sénégalais devait tirer je me disais : ‘Yalna gagné’ et quand c’est l’équipe adverse, c’était : ’Yalna raté.’ C’était un honneur et un plaisir d’avoir communié avec tout un peuple. Les prières ont été exaucées et pour la première fois, le Sénégal a gagné une coupe d’Afrique. On a commencé à supporter à bas âge et comme tous Sénégalais. Ce qui m’a marqué aujourd’hui est que c’est à l’unisson que le peuple sénégalais a fêté cette victoire, que ce soit dans la politique ou dans un tout autre secteur. L’appel du président de la République a apaisé les cœurs, mais a également rassuré tout le peuple. Il montre à suffisance que le football peut réunir tout un pays.’’

MARIE SOW NDIAYE, PDS

‘’Je croquais des dattes à chaque moment pour faire baisser l’adrénaline’’

‘’J’ai vécu cette finale avec le désir ardent de gagner. C’est vrai que c’était stressant par moments. Si on ne peut pas se contrôler, on peut avoir des crises, surtout pour les novices. On a tous stressé quand Sadio a raté le premier pénalty, mais je me suis dit que c’est de bonne guerre, car Sadio est un bon joueur et tout l’espoir repose sur ses épaules. Mais, à un moment, je me suis dit qu’on est tombé dans le piège des Égyptiens qui avaient comme objectif de nous amener aux tirs au but. Personnellement, c’est des dattes que j’avais à portée de mains que je croquais à chaque moment pour baisser l’adrénaline. Au coup de sifflet final, j’ai jubilé comme tout le monde et j’ai la voix cassée d’ailleurs. On attendait cette étoile, on voulait cette étoile et on l’a eue. C’est très normal que les Sénégalais soient euphoriques. Il n’y a que le football qui puisse faire cela, j’espère que Macky Sall aura une lecture lucide de cette situation, nous sommes tous des patriotes, tout ce qui nous unit, c’est le drapeau qu’on n’a pas le droit de diviser entre les partis politiques.’’

HABIBATOU TRAORE