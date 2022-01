RÉACTIONS

KALIDOU KOULIBALY (CAPITAINE DES LIONS)

‘’Nous sommes prêts’’

‘’Au risque de froisser votre humilité et votre modestie, nous tenons à saluer votre accompagnement permanent à nos côtés, vous déplaçant souvent comme à la Coupe du monde et à la dernière Can en Egypte. Soyez grandement remercié. Mes coéquipiers et moi apprécions à sa juste valeur tout ce que vous faites avec votre gouvernement pour nous et surtout pour la jeunesse de ce pays.

Vous êtes indiscutablement le premier ‘Lion’. Nous sommes honorés de recevoir de vos mains l’étendard de notre nation pour le hisser le plus haut possible au sommet du football africain. Nous avons une fière considération de notre mission : celle de défendre les couleurs de notre pays et les vertus de sa jeunesse qui sont le courage, le patriotisme et l’abnégation. Comme vos soldats, nos Jambars, ‘On nous tue, on ne nous déshonore pas.’ Nous allons au Cameroun avec notre implication et celle de la nation tout entière. Nous y allons avec beaucoup d’ambition et d’envie. Nous allons avec la gagne et nous reviendrons avec la fierté de la mission accomplie. Nous sollicitons pour cela vos prières et celles du peuple sénégalais à l’unisson, afin que notre nation connaisse l’ivresse d’un grand soir de victoire en football et sur une grande compétition. Vive les Lions, en avant le Sénégal, nous sommes prêts.’’

PAPE MATAR SARR (MILIEU DE TERRAIN)

‘’C’est un rêve pour tout footballeur de jouer la Can’’

‘’On va représenter le pays. J’ai la ferme conviction qu’on ramènera de bons résultats. Le fait de quitter mon club pour me retrouver ici, cela veut dire que je suis prêt pour cette Can. Après ce qui reste, c’est de représenter dignement le Sénégal, aller le plus loin possible et le reste, on verra. C’est un rêve pour tout footballeur de participer à la Can. Pour moi, ce n’est pas une pression, mais une motivation.’’

AUGUSTIN SENGHOR (PRESIDENT DE LA FSF)

‘’Nous n’attendons juste que ce trophée’’

‘’Aujourd’hui, nous sommes à une étape cruciale dans cette quête permanente du football sénégalais qui est cette quête de trophée. Nous savons le devoir qui nous attend. La fédération est prête depuis très longtemps. Elle sera à leurs côtés, aux côtés du staff pour mener ce combat et faire avancer l’histoire. Cette génération s’inscrit dans la continuité de ses devancières, c’est-à-dire aller jusqu’au bout, mais avec une touche de plus, ramener la coupe.

Nous n’avons pas peur d’assumer cette ambition avec force pour dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts, parce que vous nous avez montré la voie. Depuis que vous avez été porté à la tête de ce pays, jamais nous nous sommes sentis seuls. Si ce trophée devait venir, certes pour le peuple sénégalais, il y aurait une place spéciale pour vous, pour tout ce que vous avez fait avec votre gouvernement, pour que cette équipe soit sur l’orbite du succès et qu’aujourd’hui, qu’elle soit parmi les meilleures, la meilleure en Afrique. Aujourd’hui, nous n’attendons juste, pour consacrer ces performances depuis quelques années, ce trophée qui semble être si loin, mais si proche en même temps. C’est à nous de matérialiser cette ambition de tout un peuple. Nous nous engageons à faire tout ce qui est à notre possibilité pour vous ramener le trophée, vous et le peuple sénégalais.’’