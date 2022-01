L’équipe du Sénégal a livré une prestation pas reluisante durant la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations, Cameroun-2021. Aliou Cissé, faisant face à la presse, ce vendredi à Bafoussam, compte y remédier et promet un meilleur contenu du jeu et de l’efficacité contre le Cap-Vert, en huitièmes de finale, mardi prochain.

Le contenu du jeu des Lions et leur inefficacité offensive durant le premier tour de la Can ont été vivement critiqués, malgré leur première place dans le groupe B. Un fait que le sélectionneur national a reconnu publiquement. Il a promis d’y remédier pour le match contre le Cap-Vert, qui est ‘’techniquement une équipe au-dessus de la moyenne’’.

Aliou Cissé a fait cette promesse, ce vendredi, lors d’un échange avec la presse sénégalaise présente à Bafoussam, au Cameroun. ‘’Bien sûr que pour le jeu, on doit progresser dans l’animation. On l’a fait dans le passé ; je ne vois pas pourquoi on n’y arriverait pas. On a cette motivation et les joueurs qu’il faut’’. Pour y arriver, le coach a indiqué que la ‘’confiance offensive’’ doit revenir dans l’équipe qui a été sévèrement touchée par la pandémie de Covid-19 et qui a entrainé une préparation inappropriée. ‘’On continue à travailler sur ces schémas pour qu’il y ait un peu plus de mouvements dans notre jeu, plus de largeur. Il n’y a aucun doute là-dessus, on va progresser’’.

Interrogé sur le manque de combativité de ses joueurs, Cissé a déclaré n’avoir pas vu son équipe manquer d’‘’agressivité’’. Ce qu’il y a, a-t-il expliqué, ‘’c’est surtout le rapport que nous avons avec le ballon. C’est soit on n’est pas bien positionné, soit on manque de concentration collective qui doit faire avancer le jeu’’. Quant à ceux qui pensent qu’il se ‘’cache derrière’’ les cas de Covid-19 et les blessés pour ne pas assumer, l’entraineur a soutenu que ‘’beaucoup d’équipes seraient tombées face aux difficultés’’ auxquelles la sélection du Sénégal est confrontée depuis le 27 décembre dernier.

‘’Notre problème n’est pas le mental’’

Selon certains observateurs, les difficultés éprouvées par les Lions pour dérouler leur jeu s’expliquent par un manque de mental solide. Un avis que le coach ne partage pas. ‘’Notre problème ne se situe pas là. Justement, c’est notre mental, notre détermination qui font qu’on est encore là. On a des joueurs qui ont l’habitude de jouer en Champions League, dans des clubs où il y a beaucoup d’attentes. Ces joueurs qui sont à leur 3e, 4e Can. On a le meilleur gardien du monde, le meilleur joueur d’Afrique, le meilleur défenseur. C’est parce qu’ils ont le mental qu’ils ont à ce niveau-là’’.

Néanmoins, Aliou Cissé a reconnu que jouer trois matches et marquer un seul but sur penalty, de surcroit, ce n’est pas digne d’une équipe comme le Sénégal avec toute son armada offensive. ‘’Ce n’est pas parce que tu es le Sénégal que ce sera facile. Moi, je dis que parce que tu es le Sénégal que ce sera difficile. Nous sommes l’équipe à battre, aucun adversaire ne baissera les bras face au Sénégal. Cela veut dire que tout le monde doit être prêt. A nous d’être encore beaucoup plus forts. Plus grand est le combat, plus belle est la victoire. Nous sommes dans cette optique’’.

‘’On est optimiste pour Ismaïla Sarr’’

Le sélectionneur national scrute la situation d’Ismaïla Sarr avec beaucoup d’intérêt. D’ailleurs, Aliou Cissé s’est réjoui de la ‘’bonne progression’’ de sa rééducation. ‘’Je suis en étroite collaboration avec le kiné qui s’occupe de lui à Barcelone, notre staff technique aussi. Il nous envoie tous les jours des vidéos du garçon. Sa rééducation est en train de progresser. Quand il va quitter l’Espagne, ce sera pour être directement sur le terrain. On est vraiment optimiste’’.

Le coach a aussi précisé que la convocation du joueur de Watford n’est en rien un péril pour sa carrière. Selon lui, le staff de l’équipe du Sénégal, qui est, à n’en pas douter, très ‘’professionnel’’, se préoccupe de ‘’l’intégrité physique et (de) la santé’’ des joueurs de la même façon que leurs clubs’’ respectifs. ‘’Nous avons de la compétence chez nous aussi. Ce garçon, nos médecins surveillent sa rééducation. Où il est (Barcelone), on a confiance en ce kiné, parce que nos kinés et nos médecins le suivent tous les jours. Le garçon aussi, ses sensations sont importantes. La seule chose que je regarde, c’est ce qui est concret’’.

