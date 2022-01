Sadio Mané a permis au Sénégal de prendre les trois points de la victoire, grâce à son but sur penalty, dans les ultimes secondes du temps additionnel (90e+7), face au Mozambique, en match comptant pour la 1re journée de la poule B de la Coupe d’Afrique des nations (Can), Cameroun-2021.

L’équipe du Sénégal a réussi son entrée en matière à la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can), Cameroun-2021. Les Lions ont assuré le service minimum, en s’imposant sur le fil, face au Zimbabwe (1-0) grâce à Sadio Mané sur penalty, à la fin du temps additionnel (90e+7).

Fortement touché par la Covid-19, le Sénégal a entamé la Can-2021 avec un 11 de départ fortement remanié. Dans le but, on retrouve le 3e gardien Seyni Dieng qui a assuré le rôle de dernier rempart des Lions, en l’absence d’Edouard Mendy et Alfred Gomis testés positifs au nouveau coronavirus. Devant lui, on découvre un axe central inédit, composé de Pape Abdou Cissé et Abdou Diallo. Sur les flancs de la défense, Ibrahima Mbaye, à droite, et Fodé Ballo-Touré, à gauche, sont alignés. Au milieu de terrain, on note le retour de la paire Cheikhou Kouyaté - Idrissa Gana Guèye devant Bouna Sarr. En attaque, on retrouve Keïta Diao Baldé, Boulaye Dia et Sadio Mané.

Domination stérile

L’équipe du Sénégal n’a pas mis du temps à prendre le contrôle de la partie. Avec une attaque agressive, les hommes de Cissé ont obligé les Warriors à défendre dans leur camp. C’est Bouna Sarr, dans un registre inhabituel, qui va donner le premier coup de semonce. Dès la 55e s, le joueur du Bayern Munich se retrouve à l’entrée de la surface de réparation, mais son tir n’est pas cadré.

C’est le début d’une phase attaque-défense, avec Sadio Mané à la baguette. L’attaquant de Liverpool s’est imposé dans le dernier tiers du camp adverse. A plusieurs reprises, il s’est mis au service du collectif, en distillant des passes à ses coéquipiers. Malheureusement, ces derniers ont, à chaque fois, manqué de réussite. A l’image de Keïta Diao Baldé, bien servi dans la surface de réparation, mais qui n’arrive pas à trouver le cadre (11e). A la suite du sociétaire de Cagliari, Bouna Sarr (21e) et Idrissa Gana Guèye (38e) sont passés à côté.

A force de manquer les occasions, l’adversaire a pris confiance. Le bloc zimbabwéen, qui était plus bas en début de partie, est petit à petit monté d’un cran après les quinze premières minutes.

Néanmoins, les hommes de Norman Mapeza n’ont pas pu s’incruster dans la zone de vérité du Sénégal pour inquiéter Seyni Dieng. Le score est resté nul à la pause avec une domination stérile du Sénégal.

Sadio Mané arrache la victoire

La seconde période a démarré sur un rythme moins cadencé. Les Zimbabwéens ont repris la partie à l’image de la fin du premier acte. Plus entreprenants, les Warriors ont essayé de poser le jeu dans le camp sénégalais. Les joueurs d’Aliou Cissé semblent accuser un coup de fatigue. Les hommes de couloirs montent de moins en moins. Ibrahima Mbaye et Ballo-Touré participent moins dans le jeu offensif qu’en première période. Face à la pression zimbabwéenne, l’axe central étale ses limites. Pape Abdou Cissé manque de concentration et concède beaucoup de pertes de balle. Heureusement, Seyni Dieng est resté impérial. Le portier des Queens Park Rangers a bien tenu son rôle par des arrêts impeccables et des sorties maitrisées.

Le Sénégal a baissé de régime. Les hommes de Cissé n’ont pratiquement pas eu d’occasions franches. Le milieu de terrain est moins percutant. Pour apporter du sang neuf à son équipe, le sélectionneur national a procédé à un changement. Diao Baldé, qui a raté son match, a cédé sa place à Habib Diallo (65e). Boulaye Dia, moins décisif en attaque, est remplacé par le milieu de terrain de l’OM, Pape Guèye (78e). Aliou Cissé est passé du 4-3-3 au 4-4-2 pour essayer de gagner la bataille du milieu. Le Sénégal reprend légèrement l’avantage dans le jeu, mais les Warriors ne lâchent rien. Ils ont même failli surprendre les Lions sur un coup franc du côté gauche de la défense adverse, à la 85e mn. Malheureusement pour eux, Hadebe, qui allait mettre le pied pour dévier la balle dans le but sénégalais, est devancé par Abdou Diallo qui renvoie la balle vers son portier qui capte le cuir.

Les deux équipes s’acheminent vers un partage de points. L’arbitre guatémaltèque, Mario Escobar, octroie quatre minutes de temps additionnel pour donner une dernière chance aux deux formations. Les Lions se sont rués à l’attaque, les protégés de Mapeza ont plié, mais n’ont pas rompu. Il a fallu attendre la dernière minute des arrêts de jeu, pour que la chance sourie enfin au Sénégal qui a obtenu un penalty sur une faute de main du défenseur zimbabwéen, Kelvin Madzongwe (90e+4). Sadio Mané a pris ses responsabilités et battu le portier Mhari (90e+7). L’attaquant des Reds a arraché les trois points et sorti le Sénégal du piège des Warriors.

LOUIS GEORGES DIATTA