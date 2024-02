Les demi-finales de la Can-2023 débuteront demain mercredi. Les stades de la Paix de Bouaké et d’Ebimpé d'Abidjan seront les théâtres respectifs de Nigeria-Afrique du Sud et Côte d'Ivoire-République démocratique du Congo.

Le dernier carré de la Can a fini de prendre forme, samedi dernier. Parmi les favoris au coup d'envoi de la compétition et malgré les difficultés sur son parcours, le pays organisateur est toujours là. La Côte d'Ivoire, un peu à l'image de son tournoi, a sorti in extremis le Mali en quarts. Le Nigeria, super outsider à ses débuts, a su monter en puissance et s’inviter presque sans surprise au gotha du football africain. Quant aux deux derniers de cette liste, en l'occurrence la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, on est tout simplement face à deux convives qu'on n’attendait pas forcément.

Le duel anglophone

Face à l'Afrique du Sud demain, pour disputer sa troisième demi-finale en trois éditions, le Nigeria passe désormais comme le grand favori pour remporter le trophée. Les Super Eagles ont fait quasiment un parcours sans-faute jusqu'ici, avec un seul petit nul concédé et quatre victoires d'affilée. Oshimen et ses acolytes ont d'ailleurs sorti le Cameroun en huitièmes et une brave équipe angolaise en quarts. Et contre toute attente, c'est en défense que la formation nigériane marque plus les esprits : elle n'a été prise à défaut qu'à une seule reprise, face à la Guinée équatoriale. Depuis lors, leurs filets n'ont plus tremblé.

En attaque, les Super Eagles ont surtout profité de la forme majestueuse de Lookman, avec trois buts inscrits. L'attaquant a dépanné son équipe quand Oshimen n'arrivait pas à trouver la faille.

Cependant, même si tous les projecteurs semblent faire focus sur le Nigeria, son adversaire mérite aussi qu'on parle de lui.

L'Afrique du Sud n'est pas là par hasard. Et un peu à l'image de l'équipe ouest-africaine, les Bafana Bafana font preuve d'une solidité défensive rarement constatée. Williams, héros face au Cap-Vert, n'a encaissé que deux buts après cinq matchs. Les Sud-Africains sont aussi dépositaires d'un jeu séduisant tourné vers l'attaque. Les Nigérians peuvent rester sur leurs gardes et ne ménager aucun effort, s'ils souhaitent aller décrocher cette quatrième étoile continentale.

Poursuivre le miracle côté ivoirien !

Jusqu'ici, la Côte d'Ivoire est la miraculée de sa propre Can. Inutile de rappeler cette tempête traversée par les Éléphants dans leur longue marche vers le sacre. Et c'est loin d'être fini. Pour accéder en finale, les Ivoiriens doivent d'abord prendre le dessus sur les Léopards. Il est évident que ça sera là une âpre opposition entre ces deux nations dont chacune compte deux Can.

Sur le papier, cependant, on serait tenté de mettre une petite pièce sur le pays hôte. Fofana, Kessié, Pépé, Adingra, etc., peuvent faire mal à tout moment à leur vis-à-vis. Mais en face, il y aura certainement du répondant. Mbemba, Masuaku, Wissa et Bakambu, pour ne citer qu'eux, peuvent dérouter n'importe quelle équipe. Sans oublier que les Congolais ont aussi montré beaucoup d'envie à chacune de leur sortie, depuis l'entame du tournoi.

Toujours est-il qu'on pourrait avoir droit à un remake d'un match de la phase de poules.

En effet, si les Ivoiriens éliminent la RDC, ils pourraient avoir droit à une revanche face au Nigeria, si ce dernier réussit à se défaire de l'Afrique du Sud.

Mais pourquoi pas tout simplement une finale entre Léopards et Bafana Bafana ?

Ainsi, cette Can connaîtrait une clôture à l'image de son ouverture : surprises, rebondissements, miracles, etc.