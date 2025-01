Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations Maroc-2025 a eu lieu ce lundi à Rabat. Le Sénégal sera la tête de gondole de la poule D, aux côtés de la République démocratique du Congo, du Bénin et du Botswana.

Le décor est planté pour la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations Maroc-2025. Les différentes affiches du premier tour de la 35e édition de la grand-messe du football africain sont dévoilées. Le Maroc, pays hôte, a accueilli le tirage au sort au Théâtre Mohammed V de Rabat, hier. De nombreux acteurs du football africain ont rallié le Royaume chérifien pour lancer la Can, avec l’établissement des six groupes du premier tour.

Comme les 23 autres pays, le Sénégal est édifié sur ses adversaires de poule. Deuxième meilleure nation africaine au classement Fifa, le Sénégal était placé dans le chapeau 1 aux côtés du Maroc, de la Côte d’Ivoire, du Nigeria et de l’Égypte. Les Lions étaient déjà assurés de ne pas affronter ces quatre nations en phase de poules. Pape Thiaw et ses hommes se retrouvent dans le groupe D, aux côtés de la République démocratique du Congo, du Bénin et du Botswana. Un groupe équilibré avec des adversaires que les champions d’Afrique 2022 connaissent dans la globalité.

Comme on se retrouve…

Quatrièmes de la dernière Can en Côte d’Ivoire, les Léopards du Congo de la RDC vont croiser le fer avec les Lions la 2e journée de la phase de groupes, le 30 décembre 2025. Parmi les meilleures équipes du continent en 2024, la République démocratique du Congo sera sans doute l’équipe la plus coriace à affronter pour le Sénégal. Déjà, le 6 juin dernier, Lions et Léopards se sont croisés au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ils se sont quittés bons amis (1-1). Après avoir ouvert le score au bout du temps additionnel de la première période par Ismaila Sarr, les hommes de Sébastien Desabre ont égalisé à la 85e mn, grâce à Fiston Mayele. Actuellement, le Sénégal est 2e de la poule avec 8 pts et la RDC 3e avec 7 pts. Les Léopards ont aussi terminé à la tête de leur poule des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations.

En forme depuis la Can ivoirienne, Chancel Mbemba et ses partenaires n’ont perdu que deux matches sur les huit qu’ils ont disputés. Solides défensivement avec seulement quatre buts encaissés en huit rencontres, les demi-finalistes de la dernière Coupe d’Afrique des nations seront difficiles à battre. Deux fois championne d’Afrique (1968 et 1974), la RDC s’impose petit à petit comme un sérieux challenger pour le titre final.

La revanche des Guépards

Absent des deux dernières éditions, le Bénin fait son retour. Lors de leur dernière participation en 2019, les Guépards avaient réussi l’exploit d’atteindre les quarts de finale. Comme un symbole, ils ont été éliminés par le Sénégal. Les deux équipes se retrouvent dans la même poule D.

Depuis lors, les Béninois ont renouvelé leur effectif. Une nouvelle génération, portée par l’attaquant d’Augsbourg Steve Mounié, a pris le pouvoir. Les hommes de Gernot Rohr font preuve de résilience et de solidité à chaque rencontre. Le Bénin a arraché sa qualification à l’avant-dernière journée des éliminatoires, grâce à une victoire 3-0 contre le Rwanda. Cette victoire leur permet de terminer à la 2e place derrière le Burkina Faso. Pour leur cinquième participation à la Coupe d’Afrique des nations, ils auront à cœur de répéter la même performance qu’en 2019. Les Guépards seront les derniers adversaires des Lions dans cette phase de poules.

Premier adversaire des Lions (23 décembre), le Botswana était l’équipe placée dans le chapeau 4. Deuxièmes de leur poule des éliminatoires derrière l’Égypte, les Zèbres font partie des invités surprises de cette compétition. Les Botswanais n’ont participé qu’à une seule phase finale de Can (2012). Durant ce tournoi, ils ont été éliminés au premier tour avec trois défaites en trois rencontres.

Depuis quelques mois, les hommes de Morena Ramoreboli sont en train de construire un groupe solide composé de joueurs qui évoluent majoritairement dans le championnat local et en Afrique du Sud. Lors des éliminatoires de cette Can, ils ont montré qu’ils pouvaient réaliser des résultats marquants grâce à un collectif huilé. Les Zèbres ont tenu en échec les Pharaons d’Égypte (1-1) et battu le Cap-Vert.

Des duels qui font rêver

Les autres groupes donneront aussi des rencontres palpitantes. Dans le groupe A, un duel entre le Maroc, pays hôte, et le Mali aura lieu. Les autres membres du groupe sont la Zambie, championne d’Afrique en 2012, et les Comores, huitièmes de finaliste en 2022. Dans le groupe B, on aura les chocs Égypte, Afrique du Sud et Angola. Les trois équipes étaient présentes à la dernière Can. Elles sont complétées par le Zimbabwe qui revient après avoir raté la Can en Côte d’Ivoire. Le choc entre le Nigeria, finaliste en 2024, et la Tunisie, championne en 2004, animera le groupe C. Ils sont accompagnés par l’Ouganda, finaliste en 1978, et la Tanzanie. Dans le groupe E, l’Algérie et le Burkina Faso se retrouvent après avoir partagé la même poule, il y a un an. La Guinée équatoriale, quatrième en 2015, et le Soudan, champion d’Afrique en 1972, complètent la poule.

La rencontre la plus attendue sera dans le groupe F entre le Cameroun, quintuple champion d’Afrique, et la Côte d’Ivoire, triple championne d’Afrique et tenante du titre. Le Gabon, quart de finaliste en 2012 et le Mozambique, présent en Côte d’Ivoire, sont aussi dans le groupe.

MAMADOU KANE