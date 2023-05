L’équipe du Sénégal est la première nation à se qualifier en quarts de la Can des moins de 17 ans, grâce à sa deuxième victoire d’affilée face au pays hôte, l’Algérie, sur le score de 3 buts à 0. Avec un doublé et une passe décisive, Amara Diouf est le grand meneur de la balade des Lionceaux sur les jeunes Fennecs.

Le Sénégal (6 pts) est la première équipe qualifiée en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations U17-2023. Les Lionceaux ont décroché cette qualification historique au second tour de la Can de leur catégorie, en trois participations, en dominant largement l’Algérie, pays organisateur de la 24e édition, sur le score de trois buts à zéro, en match de la 2e journée de la poule A, hier. Les jeunes Sénégalais sont seuls leaders de leur groupe, avec deux victoires d’affilée, quatre buts marqués et deux clean-sheet.

Face au pays hôte, le Sénégal se devait de faire un match costaud pour s’en sortir. Après la victoire d’entrée contre le Congo (1-0), les Lionceaux ont fait le plein de confiance.

Malgré la forte mobilisation des supporters algériens sur les gradins, les poulains de Serigne Saliou Dia n’ont pas eu froid aux yeux. Ils ont pris le bon bout en dominant la première période. Grâce à une haute pression des attaquants, les jeunes Fennecs ont eu du mal à sortir le ballon. Les Sénégalais ont pris petit à petit de l’ascendant sur le match en se rapprochant de la zone de vérité de l’adversaire. Faute de justesse dans le dernier geste, les jeunes Sénégalais ont mal géré leurs actions offensives.

À la 17e mn, Oumar Sall, bien servi par Amara Diouf dans la surface de réparation, manque son duel avec le portier algérien Hammache, qui a détourné le ballon en corner. Ayant la maitrise du match, les protégés du coach Dia ont pris trop de confiance. Ce qui a failli leur couter cher à la 27e mn. Serigne Fallou Diouf a perdu la balle en faveur de Chetioui, en voulant faire un contrôle orienté dans l’axe de sa défense. Heureusement pour eux, le gardien a bien anticipé et récupéré le ballon dans les pieds de l’attaquant algérien. Mais les Lionceaux n’ont pas paniqué pour autant. Ils se sont remis à l’offensive du camp algérien. Ils se sont surtout appliqués sur les tirs arrêtés. À la 30e mn, Yaya Diémé a repris de la tête le corner venant du côté gauche. Malheureusement pour lui, le ballon qui prenait le chemin des filets est dégagé sur la ligne de but par un défenseur algérien. La défense des Fennecs n’a rien pu faire sur le coup franc de Lassana Traoré dans les arrêts de jeu de la première période. Amara Diouf (45e +4) a profité de la mauvaise sortie de Hammache pour placer sa tête et mettre le cuir au fond des filets.

Amara Diouf au top

Au retour des vestiaires, les poulains d’Arezki Remmane ont essayé de renverser la vapeur, mais se sont heurtés à une équipe sénégalaise bien en jambes. Le duo axial Serigne Fallou Diouf et Amadou Diallo veillait au grain. Les Sénégalais ont continué à dominer la partie. Le coach a apporté des changements avec les entrées de Pierre Dorival et Pape Ndiaye, respectivement à la place de Fallou Fall et Yaya Diémé, à la 54e mn. Les nouveaux entrants ont apporté de la fraicheur dans le jeu et ne vont pas tarder à se signaler. Ndiaye, qui a reçu la balle dans la surface de réparation, a manqué le cadre. Mais les Lionceaux vont revenir à la charge et obtenir un penalty grâce à la vitesse d’Oumar Diallo (60e). L’attaquant, bien lancé dans sa course, a été fauché par le portier algérien dans la surface de réparation. C’est le capitaine (61e) qui s’est chargé d’exécuter la sentence et réaliser le doublé.

Malgré l’écart de deux buts, les Sénégalais n’ont pas levé le pied devant un adversaire presque impuissant. Ils ont continué à presser haut et installé le jeu dans le camp opposé. Après s’être illustré en buteur, Amara Diouf s’est mué en passeur. Très remuant sur le côté gauche, le métronome du jeu des Lionceaux a donné du tournis à la défense algérienne. Dans ses œuvres, l’attaquant de Génération Foot s’est débarrassé de son vis-à-vis avant de servir un caviar à Mamadou Sawané, entré à la 78e mn à la place de Sall, qui n’avait qu’à mettre le plat du pied pour faire trembler les filets (0-3). Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, Amara Diouf a été désigné Homme du match pour la 2e fois d’affilée. Il a rejoint à la tête du classement des buteurs l’Algérien Moslem Anatouf, auteur d’un doublé lors de la victoire contre la Somalie (2-0).

LOUIS GEORGES DIATTA