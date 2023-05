Auteure d’un parcours remarquable depuis le début de la compétition, l’équipe du Sénégal veut terminer en apothéose, en soulevant le premier trophée en Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans. Pour cela, le coach Serigne Saliou Dia a assuré que ses joueurs sont prêts à tout donner pour remporter la finale contre le Maroc, ce soir (19 h) à Alger.

Tout le continent retient son souffle, à quelques heures du dernier acte de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, qui va connaitre un dénouement historique. Car la 14e édition de la Can U17 verra un nouveau pays inscrire son nom au palmarès de la compétition. Qui du Sénégal et du Maroc sera la neuvième nation à remporter au moins une fois ce trophée, après le Ghana (1995 et 1999), le Nigeria (2001 et 2007), le Mali (2015 et 2017), le Cameroun (2003 et 2019), la Gambie (2005 et 2009), le Burkina (2011), la Côte d’Ivoire (2013) et l’Égypte (1997) ? La réponse à l’issue de la finale, ce soir (19 h) au stade Nelson Mandela d’Alger, en Algérie. Les deux équipes se connaissent assez bien pour avoir croisé le fer à trois reprises en amical, en moins d’un an, pour une victoire chacune et un nul.

L’équipe du Sénégal a déjà établi un nouveau palmarès en sortant pour la première fois de la phase de poules, puis en atteignant le dernier carré de la Can U17. Pour leur première finale, les protégés de Serigne Saliou Dia vont tenter de décrocher la première étoile du Sénégal dans cette compétition. Pour cela, le sélectionneur national a assuré que ses joueurs sont ‘’prêts’’ à tout donner, même ‘’mourir sur le terrain pour gagner cette finale’’.

‘’C'est un moment pour les joueurs d'inscrire leur nom dans l'histoire de cette coupe d'Afrique extrêmement importante. Comme on dit, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Je pense que les joueurs l'ont compris ; ils veulent marquer l'histoire du football sénégalais en U17. Cela passera par un excellent match contre le Maroc. Ce sera un match âprement disputé’’, a fait savoir le coach Dia, hier, en conférence de presse de veille de match.

Les Lionceaux ont réalisé jusque-là un parcours remarquable, avec quatre victoires en cinq rencontres. Après avoir survolé la poule A en obtenant trois victoires en trois matchs, les cadets sénégalais ont balayé de leur chemin l’Afrique du Sud (5-0) avant de sortir difficilement le Burkina Faso (1-1 (5 tab 4).

Avec 13 buts inscrits, le Sénégal a la meilleure attaque de la compétition. Amara Diouf, meilleur buteur (5 buts), est le fer de lance de cette attaque de feu. Même s’il a été moins fringant contre le Burkina, sa technique et son explosivité seront d’un grand apport ce soir face à une défense très solide du Maroc (seulement deux buts concédés, avec quatre clean sheet).

Serigne Saliou Dia : ‘’On ne reculera jamais’’

Selon le technicien sénégalais, une finale, c’est aussi une fête. Pour cela, a-t-il dit, il est important de laisser les joueurs ‘’prendre du plaisir et faire vibrer ce merveilleux public algérien’’. Pour autant, Serigne Saliou Dia ne cautionne pas le laisser-aller. Car, a-t-il indiqué, ‘’le Maroc a fait de bonnes choses face à de grandes équipes, que ce soit le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Mali. Et tout le temps, le Maroc a montré différents visages. Ils ont d'excellents joueurs, un bon jeu de possession. Ils savent presser et se replier’’. L’entraineur exige que ses joueurs soient en mesure de lire le jeu et comprendre l'adversaire pour ‘’adopter la meilleure stratégie’’. Mais au-delà de l’aspect tactique et technique, Serigne Saliou attend de ses poulains de ‘’l’envie et de la détermination’’. ‘’Ce qui est déterminant, c'est le fait de vouloir surpasser l'adversaire. Ce sera beaucoup d'efforts et d'abnégation dans le jeu. C'est ça qui fera la différence dans le match’’.

Serigne Saliou Dia, vainqueur des Jeux africains en 2015 avec les U23 sénégalais, s’attend également à un match entre techniciens sur le banc parce que, a-t-il soutenu, ‘’les deux entraîneurs devront être très attentifs dès le début pour savoir quelle stratégie adopter’’.

Saïd Chiba : ‘’On jouera nos chances’’

Le Maroc va jouer sa 2e finale à la Can U17. Après avoir échoué en 2013 à domicile, les Lionceaux de l’Atlas veulent aller jusqu’au bout, cette fois. Pour cela, ils devront surmonter l’obstacle sénégalais. Les jeunes Marocains ont également réalisé un bilan assez reluisant.

Défaits d’entrée par la Zambie (2-1), les protégés de Saïd Chiba ont su redresser la pente en dominant tour à tour l’Afrique du Sud (2-0) et le Nigeria (1-0) pour terminer à la première place du groupe B. En quarts de finale, ils ont barré la route au pays hôte, l’Algérie, qu’ils ont étrillé (3-0). Pour passer en finale, la sélection cadette du Royaume chérifien a fait preuve de solidité et de résilience face à la domination malienne (0-0, 6 tab 5), en demi-finales.

L’entraineur marocain a souligné la ‘’compétitivité’’ de l’équipe sénégalaise en conférence de presse d’avant-match, hier. Malgré la qualité de l’adversaire, qu’il connait bien, le coach Chiba a fait savoir que son équipe sait ‘’créer le jeu’’.

‘’De notre côté, on a préparé au mieux notre plan de jeu. On jouera nos chances. On a nos options sur un match et on l’a démontré sur deux ans, qu’on peut gagner n’importe qui. Donc, on essayera de tout faire et préparer un bon plan aux joueurs pour gagner ce match’’.

LOUIS GEORGES DIATTA