Après la victoire des Lionceaux face aux Guépardeaux du Bénin, le président de la République s'est lui aussi associé aux hommages. Sur sa page Facebook, le chef de l'État a adressé quelques mots à l'équipe dirigée par Malick Daff.

"Félicitations à notre équipe nationale U20 de football et à son staff pour la qualification en demi-finales de la #CAN et à la prochaine Coupe du monde. En avant, toujours pour la gagne ! Nos vœux et prières vous accompagnent. Allez les Lionceaux". Le Sénégal enchaîné ainsi une quatrième victoire dans cette compétition avec 9 buts marqués et sans le moindre concédé.