Après Aly Ngouille Ndiaye, c'est au tour de Mame Boye Diao de refuser de s'aligner derrière le choix Amadou Ba à la prochaine Présidentielle. Le maire de Kolda compte bien aller à la conquête du suffrage des Sénégalais en 2024 sous la bannière de la coalition Pour un Sénégal nouveau. Dans la foulée de l’annonce de sa candidature, il a été limogé de la tête de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais acté. El Mamadou Diao dit ‘’Mame Boye Diao’’ va se présenter à l’élection présidentielle de 2024. Il a annoncé, hier, sa décision de maintenir sa candidature pour l'échéance du 25 février. Le maire de Kolda a fait cette annonce ce mardi, à l'occasion d'un point de presse. La cérémonie d'investiture est d'ailleurs prévue pour le 30 septembre prochain.

Mais attendant, l'ancien des impôts et domaines a lancé sa campagne, en commentant l'une des actualités fortes du moment : l'émigration clandestine.

"Le désespoir a envahi la jeunesse. L'émigration clandestine en est une parfaite illustration. Il faut donner un véritable cap aux jeunes, un meilleur avenir. Nous devons nous engager pour cette jeunesse, pour qu'elle puisse s'épanouir dans son pays, pour qu'elle n'aille pas risquer sa vie dans les profondeurs de l'Atlantique", déclare le candidat de la coalition Pour un Sénégal nouveau.

Après avoir été l'avocat des jeunes, M. Diao a fait une plaidoirie pour la diaspora et une meilleure prise en charge des "préoccupations des Sénégalais vivant à l'étranger". Lors de cette opération de charme, El Mamadou Diao a fait les "yeux doux" au secteur primaire.

Selon MBD, la délivrance tous azimuts des licences de pêche doit s'estomper, afin de privilégier le pêcheur sénégalais. Le paysan sénégalais devrait se muer en agriculteur et l'élevage aurait besoin d'une mutualisation, dit-il. Il cite le ranch de Dolly comme exemple.

Le maire de Kolda ajoute : "C'est le Sénégal fragile qui nous intéresse. Ces 10 à 12 millions de Sénégalais."

Le candidat souligne, toutefois, que toute cette ambition est fragile, si le défi sécuritaire n'est pas relevé. "Le djihadisme est une réalité. C'est ainsi que nous ne devons pas, nous ne pouvons pas sous-estimer le défi sécuritaire. Certains disent qu'on est en train de nous surarmer, mais nous devons nous surarmer tant le danger qui guette l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale est énorme. Mais renforcer les capacités matérielles et humaines de nos forces de défense et de sécurité ne suffira pas, il faudrait également que le peuple tout entier se range derrière elles, qu'il les soutienne et refuse de s'adonner à toute forme de dénigrement envers elles".

Ensuite, l'esquisse du programme a laissé place à un discours moralisateur. Ainsi, l'édile de Kolda s'en est pris aux injures et autres paroles discourtoises qui ont fini d'envahir l'espace public. "Les insultes et autres quolibets n'ont pas leur place dans l'espace public. Parlons juste du Sénégal. Que la jeunesse sur Internet, notamment, refuse d'être de la chair à canon. Depuis un certain temps, les tensions ont atteint une certaine extrémité. Nous devons nous engager dans une logique de paix pour conserver notre vivre-ensemble tant envié à travers toute l'Afrique, à travers le monde".

MBD reconnaissant envers son "mentor"

Malgré le divorce avec la mouvance présidentielle, Mame Boye Diao a voulu se montrer reconnaissant envers ses désormais anciens camarades de la coalition Benno Bokk Yaakaar, en commençant par le président Macky Sall. "J'ai beaucoup appris auprès de Son Excellence le président Macky Sall. Il aura été ma source d'inspiration, mon mentor. Il aura aussi été le précurseur de l'institutionnalisation de la politique sociale, à travers des programmes comme le Puma, le PUDC, entre autres. C'est ainsi que notre coalition, une fois à la tête du pouvoir, compte bien s'appuyer sur ce packaging social, le renforcer pour mieux servir les territoires et les terroirs du Sénégal", renseigne le candidat de la coalition Pour un Sénégal nouveau.

Sur le plan de la démocratie, MBD n'a pas aussi tari d'éloges à l'endroit de l'actuel président. Il a notamment salué cette "leçon démocratique" qu'il a donnée à l'Afrique, en renonçant à cette "troisième candidature à laquelle il avait droit".

Une "rébellion" qui coûte cher Mame Boye Diao a déclaré sa candidature pour la Présidentielle de 2024 ce mardi. Le maire de Kolda, qui a pris le risque de s’écarter de la voie tracée par le président Macky Sall, qui a choisi Amadou Bâ comme candidat de Benno Bokk Yaakaar, a perdu son poste de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). "Par décret n°2023-1916 du 12 septembre 2023, le président de la République a mis fin aux fonctions de Monsieur El Hadj Mamadou DIAO, Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC)", pouvons-nous lire dans le texte qui met fin à ses fonctions. Mame Boye Diao, inspecteur principal des impôts et des domaines, occupait ce poste depuis huit mois. Il a été nommé le vendredi 10 février 2023, en remplacement de Cheikh Ahmed Tidiane Bâ.

Mamadou Diop